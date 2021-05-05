道指曾挫347點　比特幣跌逾2%失5.4萬美元

●美匯指數報91.28；港匯企7.7679；離岸人民幣(CNH)跌至6.4839；美元兌日圓處109.33；歐元見1.2013，英鎊升上1.3890。金價跌至1,778美元。布油漲至69.28美元，紐油報66.25美元。比特幣挫逾2%，跌穿5.4萬美元。道指期貨變動不大。

●美國財長耶倫表示，可能有需要上調利率，以確保經濟不會過熱。惟其後澄清並無預期聯儲局加息。

●美國商務部長Gina Raimondo表示，正敦促台積電等台灣企業優先滿足美國汽車業者需求，以緩和短期晶片短缺的困境。

-車用晶片廠英飛凌︰晶片產能恐遇瓶頸。

●美國3月貿赤擴大5.6%，對華擴至369億美元。

●美國3月工廠訂單按月升1.1%，扭轉前1個月跌0.5%的勢頭，但升幅低於市場預期的1.3%。

●港股ADR指數收報28,289點，跌268點或0.95%。

●即月恒生指數夜期收報28,136點，跌308點，低水421點，成交20,937張。

●紐約6月期油收報每桶65.69美元，升1.2美元或1.86%；布蘭特7月期油收報每桶68.88美元，升1.32美元或1.95%。

●紐約6月期金收報每安士1,776美元，跌0.88%。

●英國首相約翰遜和印度總理莫迪承諾令雙邊關係實現「飛躍」，並致力於2030年令雙邊貿易翻倍。雙方將磋商正式的自由貿易協議，預計將於秋季啟動談判。

●歐盟高級貿易官員表示，由於中歐雙方在互相制裁後外交關係惡化，歐盟已暫停批准中歐全面投資協定。

●「股神」巴菲特和副手芒格上周末在其投資旗艦巴郡的年度股東大會上，批評去年開始的散戶投資熱潮，並點名零佣金交易平台Robinhood助長股市的賭博屬性。Robinhood的公關負責人發文回擊指，二人是在侮辱新一代投資者用新方法做事。

●中印衝突餘波未了！印度電訊業集體棄用中國5G設備。