破銅爛鐵身價升　是福還是禍？

近日股市淡靜，惟見股民常稱的「爛銅爛鐵」股卻表現突出，皆因鋼鐵等原材料價格持續走高，利好氣氛帶動相關板塊估值跟隨上升，但這個現象，對疫後經濟復甦而言，誠非好消息。

造成呢個現象，主要係疫後經濟復甦帶動下，原材料價格持續上升，有投行順水推舟，話今年國際銅價仍有50%上升空間，皆因預計供需缺口大，相關股份估值水漲船高。之不過，原材料價格係咁飆，最終就會連製成品都要加價，從而推高通脹。經濟都未恢復，物價又全面上升的話，意味市民日子將會更難過！

如今大家手持現金，所收的利息微不足道，就連銀行都唔係好願收現金存款，皆因扣埋成本冇咩肉食，難怪銀行分行關吓一家、關吓又一家。冇現金喺手唔得，但全部揸晒現金近乎零收入又係閉翳，適量投入股市仍然係一條資金出路。

時勢如此，生意難做，手持現金又冇咩收入，每日跟住游資在股市短炒搵吓食。短期原材料股仍會是市場焦點，電動車、體品股、醫療用品或設備股都會是游資停泊的板塊，每日睇實廿大升幅榜搵短炒對象，定住止蝕操作小注炒作，也許就是呢個「五窮月」股民渡日的主要動作，惟畢竟宏觀面太多不明朗因素，跟風炒作必須嚴限注碼，見步行步為宜。

東網產經專欄作者 帥哥