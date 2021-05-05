THE HENLEY貼鄰啟德體育園盡享利好　加推新價單周末首輪開售

政府致力推動啟德發展，未來打造為一個揉合房屋、商業、旅遊基建等的大型多功能社區，發展區位處維多利亞港海濱核心地段，總規劃面積超過320公頃，屬世界級千億基建，區內住宅物業升值潛力無可限量。恒基兆業地產旗下THE HENLEY貼鄰啟德體育園，盡享新發展區內的種種利好，項目第一期THE HENLEY I收票反應熱烈，昨承勢加推價單第3號應市，並落實本周六、日以招標及價單形式發售共208伙。

發展商昨公布全新3號價單，推出50個單位，包括14伙一房、11伙兩房、10伙兩房連儲物房及15伙三房連儲物房戶，實用面積介乎379至696方呎，折實平均呎價27,718元。而整批單位折實售價介乎約1,017萬至1,862萬元，折實呎價由約25,498至32,561元。

連同首兩張價單，已合共推出196伙，包括194個標準分層戶及2個花園單位，實用面積274至889方呎，折實售價748.8萬至2,795萬元，折實平均呎價27,080元。發展商同時公布首輪銷售安排，其中12個單位先於周六招標出售，至於已公布價單的196伙則緊接周日發售。

市民對日常居住要求不斷提升，THE HENLEY單位設計亦與時並進，讓住客享有最便利的居家生活，引入智能H-1 APP及API系統。單位設有多項智能家居，包括智能家居助理、智能燈掣、智能門窗感應器等，住戶可以透過APP控制單位門窗、窗簾、燈光等，投資額達7,000萬元。

THE HENLEY前臨啟德體育園，不單坐擁都會公園景致，亦兼享維多利亞港璀璨美景。啟德體育園的建成，有助提升地區形象，有利區內樓市發展。體育園總面積達約28公頃，主場館以東方之珠作為設計概念，容納多達5萬名觀眾，園內設有室內體育館、公眾運動場、提供40條球道的保齡球中心等符合國際標準的體育場地。

充足的綠化空間，可為住客帶來舒適休閒健康生活，啟德區內的綠化及休憩用地面積廣達98公頃，當中都會公園佔地達約24.5公頃，是未來香港面積最大的公園。而經由鄰近THE HENLEY的啟德車站廣場，可直達港鐵啟德站，亦可經有蓋行人通道於區內穿梭。

區內同時設有11公里海濱長廊及13公里單車徑網絡，提供多項文娛及休憩設施。規劃中的地下購物街全長1.5公里，配合兩層高零售購物廊，購物娛樂不假外求。