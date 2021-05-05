香港4月PMI跌至50.3　採購成本大增　企業仍減價吸客

市場研究機構IHS Markit公布，經季節調整後，香港採購經理指數(PMI)由3月的50.5，跌至4月份的50.3。

期內，整體新訂單量過去曾經萎縮，但至4月已回穩；疫情雖有改善迹象，但仍對不少企業產生負面影響，並壓縮了產出與新訂單量的增長幅度。事實上，企業月內新接的出口訂單量，以及從中國取得的新業務量，仍繼續因疫情而減少。

同時，香港企業於4月已連續3個月增聘員工，其職位創造率仍溫和，並略低於3月份水平。員工人數雖有進帳，但並不足以應付工作量而造成更多積壓，為38個月以來首見。

企業3月曾積極採購投入品，但至4月份因儲備充足，因此減少購入；其庫存儲備量亦見縮減。

採購成本大幅上揚，升幅達34個月以來最急。受訪業者表示，原材料價格飆升是背後的因素。此外，員工成本亦見上漲，但幅度不大，升幅遠低於採購價格。

整體投入成本雖然以3年半最高速度攀升，但企業於4月份卻反而調低產出的銷售價格。受訪業者指出，為吸納客戶、加強競爭優勢而提供折扣，惟有關的調整幅度只屬輕微。

IHS Markit預測，2021年香港本地生產總值(GDP)將有4.4%增長。