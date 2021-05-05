通脹迹象加劇　原材料庫存緊張恐迫使商家加價

通貨膨脹迹象正在加劇，愈來愈多公司警告供應短缺可能會迫使他們加價。調查數據顯示，包括半導體、鋼鐵、木材和棉花在內多種原材料庫存緊張，歐洲和美國製造商均已示警，面對庫存創紀錄以及投入價格上漲的同時，亦需想方法補充庫存以滿足消費者需求。

大宗商品價格上升已成為決策者和市場的最大問題，追蹤23種原材料的大宗商品現貨指數已升至近10年來最高水平。外電報道，據摩根大通和IHS Markit的數據，這推動了全球製造業產出價格的指數升至2009年以來高位，而美國生產者價格達到自2008年以來未曾見過的水平。摩通分析估計，第一季最大型經濟體的非食品和能源進口價格將上漲近4%，為3年來最大漲幅。

IHS Markit定價和採購研究主管John Mothersoleh稱，以目前的環境來看，風險顯然傾向於上行。過去一年，大宗商品價格的上漲，確保了今年夏天商品價格通脹的攀升。

IHS Markit對石油、鋼鐵、銅、鋅、木材、紙漿和橡膠的分析預計，價格上漲將在接近年底之前逐漸減弱。同時，Blackrock Investment Institute策略師認為，從2025至2030年，美國消費者價格平均漲幅將近3%。