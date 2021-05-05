租客佳音？老外急走　半山區豪宅租金較高位冧25%

外電報道，自從2019年開始，香港發生的社會運動後，大量外籍人士搬離香港，加上人口下降，以及失業率高企，令作為亞洲金融中心的香港，住宅租務需求下降，租金因而下調。

根據中原地產數據顯示，本港房價於全球數一數二的高企，但首季度租金已降至每平方呎33.6港元，為2016年底以來低位。據網上租房網站顯示，中環蘇豪區一間兩房單位月租約2.7萬元，而兩年前則高達3.2萬元。

租屋網站千居(Spacious)數據指出，以外籍及內地有錢人喜歡聚居的半山區及深水灣等的豪宅物業租金跌幅最大，較2019年中高位累挫25%；而外國學生及年輕白領喜歡的蘇豪區租金亦下跌20%。

千居營運總裁James Fisher稱，前年發生的社會運動，令經濟添不確定性，以及出行困難，拖低租金走勢，而新冠肺炎疫情及嚴重經濟衰退更拖累租房需求受壓。

有分析認為，因應人口減少、旅行限制，以及3月份失業率仍高達6.8%，為減少支出，相信不少過往自住的人士，或選擇搬回家與家人同住，種種因素令本港今年租金或會再下降5至10%。

不過，樓價走勢料仍堅挺，主要受惠龐大的買樓需求，與2019年中期的峰值相比，相信樓價跌幅不會多於4%。