經濟復甦！美聯儲官員：倡討論調整買債　料明年加息

美國聯儲局(Fed)兩名官員周二(4日)發表講話，對美國經濟復甦感樂觀，其中一人敦促聯儲局提早商討減少買債的可能性，更預估明年經濟將達到該局的就業與通脹目標，屆時將會加息。

美國達拉斯聯邦儲備銀行行長卡普蘭(Robert Kaplan)表示，自去年底至今的情況發生很大變化，刺激政策加上接種疫苗提高了經濟復甦力度，認為提早開始討論如何調整買債計劃具意義。

他又估計，美國經濟將在明年達到聯儲局新的3大目標：充分就業、通貨膨脹率達到2%，且可觀察到的證據顯示通脹率將保持在適度高於2%水平一段時間，故他認為，聯儲局會在明年某個時候加息。即使加息，聯儲局仍保持「高度寬鬆」，達到所謂的中性利率，不會令經濟過熱或衰退。通脹方面，卡普蘭表示不確定明年通脹的表現。

不過，美國三藩市聯儲銀行行長戴利(Mary Daly)則指，刺激政策助攻、加上經濟重啟，以及消費者消費意願增加，數個月內通脹急劇上升將不可避免，一旦所有需求得到滿足，通脹或逐步下降。

對於通脹的容忍度，戴利表示，適度通脹率分別為2.4%、2.5%及2.6%，並不是13%。美國在1970年代末及1980年代初，高通脹時期曾飆至雙位數。