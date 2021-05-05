拜登新目標：7月4日前70%美國成年人接種首劑疫苗

美國總統拜登昨(4日)宣布，美國政府防疫最新目標，乃7月4日前要使70%的美國成年人至少接種一劑新冠肺炎疫苗，且完全接種成年人口目標要達1.6億人。

拜登表示，若在這項努力中取得成功，那麼美國人將朝著恢復正常邁出重要的一步。分析指出，是次訂定新目標，是因為每日疫苗注射的速度正在放緩，美國周一平均每天疫苗接種量為230萬，自4月13日的340萬人的高點回落不少。

美國多名官員表示，為了在未來兩個月內讓接種人數新增數千萬人，白宮將採取措施鼓勵更多人接種疫苗，且更容易施打。政府高層還表示，白宮將改變向各州分配疫苗的方式，把某些州未使用或不需要的疫苗重新分配給其他州。

此外，若美國食品藥品監督管理局(FDA)批准輝瑞疫苗對12至15歲族群的疫苗緊急使用權，白宮將立即動員擴大施打，而1.9萬億美元的紓困法案將為農村醫療診所和醫院提供更多資金幫助接種。

根據美國疾病管制與預防中心(CDC) 數據，截至周一(3日)有超過1.45億18歲及以上的美國人已經接種至少一劑疫苗，佔美國總成年人口的56.3%。其中約有1.047億人已完全接種，比率達40.6%。分析指出，有70%至85%人口接種疫苗後便能實現群體免疫，惟美國官員表示，實際上難以捉摸是否實現群體免疫，因此應集中精力讓更多人接種疫苗，以減少住院和死亡人數。