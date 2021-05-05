標普道瓊推虛擬貨幣指數　領比特幣以太幣入華爾街

外媒報道，標普道瓊指數公司(S&P Dow Jones Indices)昨(4日)發行首批虛擬貨幣指數，將比特幣、以太幣等數碼虛擬貨幣領入華爾街的交易大廳。

新的指數分別是追蹤比特幣價格的「標普比特幣指數」(S&P Bitcoin Index, SPBTC)、追蹤以太幣價格的「標普以太幣指數」(S&P Ethereum Index, SPETH)，以及同時追蹤上述兩者價格的「標普虛擬貨幣大盤指數」(S&P Cryptocurrency MegaCap Index, SPCMC)，這些指數將衡量與其相關的數碼貨幣表現。

金融資訊與統計數據供應商標普全球(S&P Global)表示，下半年將會擴大指數名單，列入更多數碼貨幣。標普道瓊指數公司去年12月首次宣布發行虛擬貨幣指數計劃，當時該公司表示，計劃將涵蓋超過550種交易量最大的數碼貨幣，讓客戶能建立客製化指數以及評估其他虛擬貨幣的基準工具。

報道引述標普道瓊指數公司創新與全球策略主管Peter Roffman指出，傳統金融市場與數碼資產將不再是相互排斥的市場。新的虛擬貨幣指數將使用紐約虛擬貨幣公司Lukka的數據。