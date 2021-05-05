指日可待！中國料將取代美國　成全球最大投資目的地

外媒報道，經濟合作與發展組織(OECD)資料顯示，隨着新冠肺炎疫情對全球經濟構成的嚴重打擊，去年全球外國直接投資(FDI)流動下降38%，至8,460億美元，為2005年以來低位。去年FDI只佔全球國內生產總值的1%，為1999年以來最低水平；而中國為少數保持增長的主要經濟體之一，將取代美國成為全球第一大投資目的地。

經合組織解釋，去年下半年及本年至今，跨境併購活動再度活躍，或拉動今年FDI出現反彈。中國去年超過美國成為外國投資的最大目的地，而美國很多經濟部門都因疫情而關閉。

綜合內媒報道，從中美日3國官方公布的國內生產總值(GDP)分析，去年美國GDP總量約20.9萬億美元；日本GDP總量為539.3萬億日圓，折合美元大概為5.1萬億美元。中國GDP總量為1,015,986億元人民幣，按照去年美元兌人民幣的平均匯率計算，去年中國GDP總量約14.7萬億美元。

上述資料顯示，中美經濟總量的差距約為6萬億美元，反映中美經濟之間的差距約為日本的經濟總量。業界普遍認為，中國經濟正成為亞洲，以至全球經濟復甦的重要動力之一。

事實上，此前多間國際機構所發表的報告亦預測，今年中國經濟續實現正增長，並普遍高於8%以上。其中亞洲開發銀行及世界銀行均預料內地經濟增速將會高達8.1%，國際貨幣基金組織(IMF)預測值為8.4%，高盛預測值為8.5%；摩根大通最為樂觀，預測值為8.7%。