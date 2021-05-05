內地職場新常態！年輕人求職口味轉變　呢個新行業最缺人...

年輕人寜願投身快遞及外送等自由度大的工種。（中新社圖片）

內媒報道，中國內地今年將有大學畢業生909萬人，創歷史新高，以往經濟好景，每逢畢業檔期，搵工定必爭崩頭，但近年內地製造業的工廠卻請不到工人，浙江省慈溪市一間企業負責人胡力君稱，現在月薪1.5萬元人民幣(下同)亦未能聘請到一個技工。

胡表示，目前內地工廠工人主要以90後、00後為主，他們的生活條件及受教育程度均普遍較高，思想自由，不願困在工廠內。為留住一線工人，部分工廠唯有不斷加薪，以他的公司為例，今年薪金已上調15%至到20%。

究其原因，或因大批年輕人的求職口味轉變，寜願投身於速遞及外送等自由度大的工種，而放棄傳統的製造業。

數據顯示，2019年內地從事速遞行業的人數已突破1,000萬人，餐飲外送員總數已突破700萬人；去年疫情更加劇勞動力產業間的轉移，有指疫情期間2個月內，新增外送員58萬人次，其中40%來自製造業工人。

中國人民大學公共管理學院教授劉昕指出，速遞行業2大特點為上手要快，以及可以掌控自己賺幾多，反映現在的年輕人傾向過一種自己能夠掌控的生活。

更有趣的是近年內地新興名為「收納師」的行業，數據顯示，超過40%收納師年收逾10萬元，料未來2年職位需求將近2萬人。

與此同時，隨着內地首季經濟迅速復甦，迎來「金三銀四」(即每年3、4月是人才招聘的高峰期)的招聘黃金時期。相比去年，今年有意跳槽的員工急劇增加。內地獵聘平台發表《2021 Q1中高端人才市場春招跳數據報告》顯示，今年有意跳槽的打工仔佔比為60.71%，去年此比例為38.53%。

調查顯示，今年首季新發職位按年增長99.02%，企業職位平均年薪16.57萬元，中高階人才平均年薪20.76萬元。其中，新發職位增長最快為旅遊及新能源汽車領域，按年各增109.83%及103.53%。從中高階人才投遞佔比最高的城市來看，上海及北京位居首2位，北京、深圳及上海則分別以29.9萬元、28.47萬元及27.84萬元為人工最高的城市。

《報告》又顯示，中高階人才市場也呈現出一些新趨勢，如投遞海南海口的中高階人才佔比在過去6季續升；東莞的人工水平則以27.84萬元位居內地第4高城市，僅次於北京、深圳、上海，並超越南京、杭州及廣州等熱點城市。

人才的就業信心亦有所增加，獵聘今年初的研調反映，77.96%職場人對目前就業形勢預期良好，其中69.26%的人表示具信心，8.7%的人表示非常有信心。

至於跳槽原因，薪資福利是跳槽時最看重的因素，得票率88.24％；「穩定性」位居第2，得票率為51.39%。被問及跳槽最想去的公司類型，仍以穩陣為主，67.8%的職場人選擇「融資B輪以上業務穩定、成熟的公司」；選擇上市公司的職場人佔比21.36%；選擇初創公司的職場人佔比僅10.84%。