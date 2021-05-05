分析指美國仍具創新優勢　警告中國別計錯數…

英國傳媒經濟評論員Martin Wolf表示，針對中美競爭態勢，一些美國衰落的觀點言過其實。他認為，美國迄今仍掌握著大量資源，尤其是在經濟領域，並列舉美國在企業、創新等方面的優勢。他提醒，中國不要低估美國的實力，在很多領域上，美國與盟國的總和遠大於中國。

Wolf曾於2000年榮獲大英帝國勳爵位勳章，也是牛津大學納菲爾德學院客座研究員，並被授予劍橋大學聖體學院和牛津經濟政策研究院(Oxonia)院士。

外媒引述Wolf分析指出，一個半世紀以來，美國一直是全世界最具創新性的經濟體，這是其全球實力和影響力的基礎。儘管當前有來自中國的競爭，但全世界最有價值的10家公司中有7家的總部設在美國，前20強中有14家總部設在美國。

他表示，全球最有價值的5大公司將全都是美國科技巨頭：蘋果公司、微軟、亞馬遜、Alphabet和Facebook。中國雖有兩家科技公司上榜：騰訊(排名第7)和阿里巴巴(排名第9)，但如果只看科技公司，在前20強中有12家是美國公司，中國公司只有3家

他舉例指，生命科學是確保國家未來興盛的另一關鍵領域。在這一領域的前20強企業中，有7家是歐洲公司(包括瑞士和英國)，但美國公司在前10名中佔據7席，在前20名中佔據11席，但沒有卻沒有中國企業。美國公司在全球佔據主導地位，且幾乎所有最有價值的非美國公司都將總部設立在美國的盟國。

他直言，中國聲稱在其他領域處於領先地位，特別是在高鐵領域。但這項技術卻發源於其他國家。中國在鐵路和其他幾個領域的成功體現在它能快速且大規模地建設基礎設施。

他強調，總體上未來的美國幾乎不可能淪為無關緊要的經濟體，尤其是在與盟國聯合起來的時候。即使中國很快就成為世界上最大的經濟體，但也不會是最具生產力和創新性的國家。就算中國經濟繼續發展，美國及其盟友也應該會長期保持領先地位。

不過，他補充，長遠來看，美國不太可能永遠主導世界，因為中國的人口是美國人口的4倍多。然而，只要美國繼續保持民主、自由和開放，就很有可能在未來很長一段時期內仍是全球最具影響力的國家。