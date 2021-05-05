中美齊增基建投資　那些領域可受惠？

隨着中美全球兩個最大的經濟體加大基礎設施投資力度，這為全球經濟和相關公司帶來了雙贏的局面。外媒引述瑞銀財富管理亞太區投資總監及宏觀經濟主管胡一帆指出，在中美兩國齊齊增加基建投資之下，潛在的受益者包括兩國的智慧基礎設施、可再生能源和綠色科技領域。

近期美國總統拜登公布了一項為期8年、總額高達2.25萬億美元的基礎設施建設計劃。若獲通過，將成為美國歷史上規模最大的基建相關法案，規模幾乎是2009年奧巴馬任內《美國復甦與再投資法案》的3倍。是次基礎設施計劃將撥款6,210億美元用於交通基礎設施，包括投資電動車；5,900億美元用於研發，如投資半導體和清潔能源生產；4,000億美元用於擴大並改善醫療保健服務；3,280億美元用於現有基礎設施和住宅現代化；以及3,110億美元用於改善寬頻和電網。

胡認為，這種傳統基建與新基建相結合的投資模式，與中國的相關政策大致類似，惟投資規模方面中國要小得多。事實上，過去幾十年，中國在基礎設施方面處於領先地位。僅在2020年期間，中國在基礎設施上的支出就高達15.2萬億元人民幣(下同)，與美國為期8年的計劃規模相當。從2010到2020年，中國對基礎設施的投資高達約112.6萬億元，年均複合增長率為12.6%。在10年內，中國建成了全球最長的高鐵網絡，也成為摩天大樓數量最多的國家；全球排名前5的港口中有4個位於中國，最近中國還超越美國成為高速公路網最廣的國家。

他指出，中國政府新的優先事項是發展與5G、人工智能、物聯網、大數據、特高壓電網、新能源和醫療保健相關的新基礎設施。工信部的數據顯示，到2025年，中國將在特高壓電網投資5,000億元，在人工智能晶片方面投資1,000億元，在工業互聯網投資6,500億元。中國還承諾到2025年底建成500萬個5G基站，相當於在不到5年的時間內增長25倍，中國信息通信研究院預測相關投資額將達3.5萬億元。