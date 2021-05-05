【瑞通推介】油股逆市強　中海油牛證受追捧

2021年05月05日 11:05
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    （中新社圖片）
    瑞通認股證牛熊證銷售部：美國財長耶倫的利率言論惹市場關注，其後她澄清不會預測或建議聯儲局加息。道指隔晚曾跌逾340點，收市倒升19點或0.1%，報34,133點。納指則挫1.9%。
    恒指周二(4日)收報28,557點，升199點或0.7%，重返100天線附近，但大市成交進一步縮減。周三(4日)早段一度回吐逾200點，下試28,300點水平，惟其後由跌轉升。恒指好倉(牛證及認購權證)周二淨流出逾8,600萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾8,500萬元，反映投資者預期港股反彈過後繼續走弱。周二恒指牛證街貨重貨區為收回價27,400至27,499點，而熊證街貨重貨區為收回價29,000至29,099點。
    周二港股成交額縮減至908億元，錄自去年10月8日以來逾半年最低水平，不過香港交易所周二全日保持升勢，重返470元以上收市，升1.2%，結束5個交易日跌勢。港交所自公布首季業績後走勢轉弱，先後失守多條移動平均線，但市場繼續憧憬更多中概股在港上市。港交所周三早段跌約1%，回至465元水平，考驗100天線(469元)支持力度，其後好淡爭持。周二有逾190萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有逾160萬元淨流入。
    國際油價向好支撐油股表現，中國海洋石油周二收升1.6%於8.29元，一舉重越10天、100天和250天線，但當日股價升幅為「三桶油」中最小。中海油周三早段逆市靠穩，升近2%，曾逼近8.5元。周二有逾60萬元淨流入其好倉，淡倉同日資金流不明顯。
    小米集團周二中止6連跌，收報24.8元，升1.4%，是表現較佳的大型新經濟股。印度疫情肆虐或會影響小米手機生產和供應，相關憂慮成為小米短期股價向上阻力。股份周三早段反覆向上，曾跌逾1%至24.5元，其後由即市低位反彈逾3%，高見25.3元。周二分別有逾360萬元和逾40萬元淨流入其好倉和淡倉。
    吉利汽車上日回落至近250天線(約19.6元)水平後獲承接，收升1.3%於20.05元，惟尚未擺脫短期下降軌。吉汽周三早段曾回落逾1%至19.7元見支持，其後一度倒升，嘗試企20元關口。周二有逾380萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有逾90萬元淨流出。
    瑞通相關認股證之選擇：
    港交所輕微價外、短期購證(11013)，行使價500.5元，2021年7月到期，實際槓桿11.2倍。貼價、短期沽證(12738)，行使價448.68元，2021年7月到期，實際槓桿9.2倍。
    中海油輕微價外、中短期購證(19978)，行使價8.99元，2021年9月到期，實際槓桿5.8倍。價外、中短期沽證(27349)，行使價6.99元，2021年9月到期，實際槓桿6.7倍。
    小米輕微價外、中短期購證(27574)，行使價28.93元，2021年8月到期，實際槓桿6.9倍。貼價、中短期沽證(17277)，行使價23.88元，2021年8月到期，實際槓桿5.4倍。
    吉汽價外、中短期購證(16105)，行使價24.68元，2021年9月到期，實際槓桿5.4倍。輕微價外、中短期沽證(16125)，行使價18.98元，2021年9月到期，實際槓桿4倍。
    美團貼價、短期購證(21193)，行使價302.08元，2021年7月到期，實際槓桿6.6倍。輕微價外、中短期沽證(16119)，行使價269.8元，2021年8月到期，實際槓桿5.2倍。
    騰訊輕微價外、短期購證(18314)，行使價675.5元，2021年7月到期，實際槓桿11倍。輕微價外、中短期沽證(20807)，行使價555.38元，2021年8月到期，實際槓桿8.5倍。
    瑞通相關牛熊證之選擇：
    恒指牛證(61957)，收回價27,960點，槓桿比率31倍。熊證(54043)，收回價29,072點，槓桿比率44倍。
    港交所牛證(59280)，收回價443元，槓桿比率14.7倍。熊證(54474)，收回價503.88元，槓桿比率11.7倍。
    值博中海油牛證(55047)，收回價7.48元，槓桿比率8倍。進取牛證(69370)，收回價7.91元，槓桿比率12.1倍。熊證(51871)，收回價9.15元，槓桿比率6.5倍。
    小米牛證(57619)，收回價23.33元，槓桿比率11.3倍。熊證(52513)，收回價27.38元，槓桿比率7.7倍。
    吉汽牛證(66427)，收回價18.68元，槓桿比率10.3倍。熊證(54039)，收回價22.38元，槓桿比率6.1倍。
    美團牛證(62828)，收回價262.19元，槓桿比率8.7倍。熊證(53075)，收回價307元，槓桿比率12倍。
    騰訊牛證(61848)，收回價574.8元，槓桿比率13.5倍。熊證(59309)，收回價658.88元，槓桿比率11.8倍。
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