【瑞通推介】油股逆市強　中海油牛證受追捧

瑞通認股證牛熊證銷售部：美國財長耶倫的利率言論惹市場關注，其後她澄清不會預測或建議聯儲局加息。道指隔晚曾跌逾340點，收市倒升19點或0.1%，報34,133點。納指則挫1.9%。

恒指周二(4日)收報28,557點，升199點或0.7%，重返100天線附近，但大市成交進一步縮減。周三(4日)早段一度回吐逾200點，下試28,300點水平，惟其後由跌轉升。恒指好倉(牛證及認購權證)周二淨流出逾8,600萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾8,500萬元，反映投資者預期港股反彈過後繼續走弱。周二恒指牛證街貨重貨區為收回價27,400至27,499點，而熊證街貨重貨區為收回價29,000至29,099點。

周二港股成交額縮減至908億元，錄自去年10月8日以來逾半年最低水平，不過香港交易所周二全日保持升勢，重返470元以上收市，升1.2%，結束5個交易日跌勢。港交所自公布首季業績後走勢轉弱，先後失守多條移動平均線，但市場繼續憧憬更多中概股在港上市。港交所周三早段跌約1%，回至465元水平，考驗100天線(469元)支持力度，其後好淡爭持。周二有逾190萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有逾160萬元淨流入。

國際油價向好支撐油股表現，中國海洋石油周二收升1.6%於8.29元，一舉重越10天、100天和250天線，但當日股價升幅為「三桶油」中最小。中海油周三早段逆市靠穩，升近2%，曾逼近8.5元。周二有逾60萬元淨流入其好倉，淡倉同日資金流不明顯。

小米集團周二中止6連跌，收報24.8元，升1.4%，是表現較佳的大型新經濟股。印度疫情肆虐或會影響小米手機生產和供應，相關憂慮成為小米短期股價向上阻力。股份周三早段反覆向上，曾跌逾1%至24.5元，其後由即市低位反彈逾3%，高見25.3元。周二分別有逾360萬元和逾40萬元淨流入其好倉和淡倉。

吉利汽車上日回落至近250天線(約19.6元)水平後獲承接，收升1.3%於20.05元，惟尚未擺脫短期下降軌。吉汽周三早段曾回落逾1%至19.7元見支持，其後一度倒升，嘗試企20元關口。周二有逾380萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有逾90萬元淨流出。

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