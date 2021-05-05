【高盛推介】騰訊受壓跌穿兩周低位　獲資金部署好倉

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股周二(4日)跌約0.4%，周三(5日)早段繼續受壓，低見612港元，跌穿過去兩周低位。

騰訊股價近期橫行，進而觀察騰訊過去1個月表現，可見其股價在期內在600至650元間水平成上落格局。騰訊旗下林芝利新信息技術持有9.77%股權的共享移動電源公司小電科技，本周已向聯交所提交主板上市申請，並有報道引述消息指擬籌2億至3億美元。

觀察個股輪證資金流向，可見近期資金傾向部署好倉，過去3個交易日共錄得約7,090萬元資金流入，為同期最多資金流入的相關資產。當中認購證及牛證分別佔約4,430萬及2,670萬元，並見周二流入牛證的資金較集中在585至590元收回區域的產品。

由於騰訊認購證的波幅於近期下跌，使槓桿上升，更為吸引，因此投資者可多留意。

騰訊購證11038，行使價656.38元，2021年6月24日到期，實際槓桿14.5倍，貼價、高槓桿。

騰訊購證12739，行使價680.5元，2021年6月28日到期，實際槓桿15.9倍，高槓桿。

騰訊牛證62682，收回價580元，行使價577.5元，換股比率500，槓桿比率16.0倍，高槓桿近牛。

騰訊牛證60468，收回價568.18元，行使價565.68元，換股比率500，槓桿比率12.3倍，近45.3元收回距離遠牛。

騰訊沽證21564，行使價565.38元，2021年6月24日到期，實際槓桿15.9倍，高槓桿。

騰訊沽證22328，行使價582.5元，2021年12月23日到期，實際槓桿5.2倍，貼價、低面值。

騰訊熊證52853，收回價640元，行使價643元，換股比率500，槓桿比率18.7倍，相近收回價貼熊中槓桿最高。

騰訊熊證63464，收回價650元，行使價653元，換股比率500，槓桿比率14.6倍，相近收回價熊證中槓桿最高。

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