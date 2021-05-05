港廠商成本上升　加價困難資金趨緊

本港4月份採購經理指數(PMI)回落至50.3，3月份為50.5，但仍是連續三個月處於50以上的擴張水平。有廠商表示，目前不同業界訂單復甦步伐存差異，整體經營情況依然艱難，期望隨着疫苗接種進度良好，前景可現曙光。

香港鞋業總會主席梁日昌表示，時裝業界訂單表現自疫情以來一路落後，整體生意相比疫情前下跌40%，但其他行業如電子產品及電器產品表現不錯，訂單較疫情前增長20%。

●美擬提高疫苗接種率 觀望聖誕銷情

他續指，採購成本大幅增加，不單只是原材料價格，還包括運輸費用，航運費升近50%至一倍，而且由於航班流量不足，未能準時到貨。但業界卻不能加價，客戶補單亦十分謹慎，即使減價亦未能吸引客戶採購。

不過，美國總統拜登日前推出疫苗接種新目標，在 「獨立紀念日」前接種率要達到7成。他預料，聖誕銷售的情況會有改善，聖誕節出口量可回復至正常的7成。若7月份有聖誕節補單，意味着9月至農曆新年的春夏季訂單都會有增長。

香港表廠商會首席名譽會長、時計工場主席林偉雄表示，近期採購和原材料成本皆在上升，但香港商人誠信度高，原先接下來的訂單不能貿貿然加價，故未能把成本轉嫁到客戶，廠商們惟有「硬蝕」。

●廠商資金緊張 整體經營環境困難

林氏續指，以鐘錶製造業來說，近期接單情況與去年相若，外圍主要市場如歐美、日本等尚未復甦，個别如巴西、印度、南非、俄羅斯等市場表現特別差，普遍客戶下單非常謹慎，且部分未能如期清付到期貨款，引致廠商資金緊張，整體經營環境欠佳。

他又補充，未來訂單前景要視乎環球經濟情況及市場需求有否改善，但他預計疫情在未來6至9個月都不能大幅改善，要寄望明年才有明顯改善。