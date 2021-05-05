陳錦興：中金公司績佳　估值相宜

中金公司3月止第一季度營業收入59.3億元人民幣(下同)，按年增加24.4%。核心盈利為18.3億元，增長72.4%，每股收益37.4分。手續費及佣金淨收入按年升31.9%至33.6億元，主要是經紀業務收入及資產管理業務收入增加。此外，投資收益同比增長31%。中金首季營運情況與行業一致，預期全年可達致穩定的盈利增長。

再者，內地續激活資本市場，實行新股註冊制，加上中概股回流，未來中港兩地新股業務可持續增長，而中金在IPO等各類投行業務有良好往績及品牌，預期未來中金的IPO項目管線將更為豐富。其他業務如經紀佣金及財富管理等，將受惠內地資本市場的進一步開放及外資的持續流入。

過去四年，內地股市相對波動，券商持續保持盈利增長難度大，而中金過去四年平均盈利增長為40%，表現勝於同業，反映其平衡的業務組合、企業執行力佳及強勁的品牌效應。現價計，市帳率約1.1倍，估值並不昂貴。建議18.8港元吸納，目標價23元，止蝕17元。

英皇證券研究部聯席董事 陳錦興(作者為註冊持牌人士)