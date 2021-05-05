【高盛推介】阿里逼近半年低位　窩輪槓桿吸引

高盛(亞洲)有限責任公司：阿里巴巴周二(5月4日)中止三連跌，升約0.6%，惟周三(5月5日)早段再度下跌，低見221港元，逼近半年低位。

有券商指阿里管理層表示，會持續投入新興業務以優化供給側優勢，當中阿里料淘寶直播網站的成交總金額將保持較高增速。該行維持對阿里「跑贏行業」投資評級，目標價304元。

觀察個股輪證資金流向，可見認購證於上周五及本周一(4月30日及5月3日)共錄得約1,940萬元資金流入後，周二與認沽證獲資金轉向沽出。牛熊證方面，則見熊證獲資金轉向流入。而周二流入牛證的資金則集中在215元以上收回價的產品。

阿里購證13228，行使價243.08元，2021年7月23日到期，實際槓桿10.5倍，高槓桿。

阿里牛證55315，收回價200.18元，行使價198.18元，換股比率500，槓桿比率9倍，近10%收回距離遠牛。

阿里購證28396，行使價232.2元，2021年6月24日到期，實際槓桿12.2倍，貼價、短期、高槓桿。

阿里牛證64595，收回價210.18元，行使價208.18元，換股比率500，槓桿比率15.4倍，相近收回價近牛中槓桿最高。

阿里沽證19740，行使價204.68元，2021年7月26日到期，實際槓桿9.1倍，貼價。

阿里熊證68791，收回價240元，行使價242元，換股比率500，槓桿比率9.8倍，高槓桿近熊。

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