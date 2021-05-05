渣打上調香港GDP預測　今年料增長6.9%

渣打發表報告指，香港外貿表現強勁，推高首季經濟增長，該行將今年本地生產總值(GDP)預測由增長3.5%上調至6.9%，預期未來復甦將較溫和，而本地疫苗注射率則成為關鍵。不過，高失業率仍是阻礙本地經濟復甦的主因，該行亦下調香港銀行同業拆息(HIBOR)的預測，以反映銀行體系的流動性。

渣打指，本港首季經濟預估GDP按年增長7.8%，為市場普遍預期的3.7%高出一倍之多，主要受惠於低基數效應，去年首季正值疫情開始，GDP按年收縮達創紀錄的9.1%。經季節性調整後，首季實質本地GDP按季上升5.3%，僅次於2003年第三季「沙士」後的升幅，升幅反映受外部環境的強力推動。該行指，若本地疫苗接種速度加快，相信本地消費、投資及旅遊等經濟指數亦會隨之上升。

渣打亦同時下調HIBOR的預測，並預期推動香港經濟，尤其是將為房地產業帶來動力。該行認為，美國聯儲局在2022年前將維持利率不變，並於2023年加息兩次，香港的資金流則不會發生重大變化。由於新股集資活動(IPO)已減弱，目前HIBOR水平準確反映出銀行體系充足的流動性，預期今年底，3個月期HIBOR為0.25%，2022年則見0.4%水平。