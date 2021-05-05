金管局擬設平台　促進銀行業合規科技應用

財經事務及庫務局局長許正宇經諮詢金管局後回應議員提問指，金管局計劃於今年下半年發布「合規科技採用實務指引」系列，以及成立「合規科技資訊平台」，進一步促進銀行業合規科技的應用和鼓勵資訊共享。上述活動和措施所需開支和人手已納入金管局的行政預算內。

為加強培育合規科技人才，金管局正制訂合規科技技能架構，指出香港現時在該範疇所欠缺的相關技能，以供銀行參考以作培訓用途，預計工作於今年第3季完成。此外，金管局亦正與銀行業界及專業團體合作，推出針對金融科技和合規科技的銀行專業資歷架構，協助新入職者和現有從業員在合規科技方面的專業發展。

許稱，正協助政府資訊科技總監辦公室推廣「智方便」，作為合規科技的一項基礎設施應用於金融業。金管局亦正研究建立企業版「智方便」和「商業數據通」，後者可讓中小企容許金融機構包括銀行查閱它們的商業數據，使金融機構更容易掌握它們的需要，在合規的前提下提供更適切的金融服務。

此外，金管局正研究提升其監管沙盒，對有潛力的金融科技方案提供「一條龍」式的審批及資助，縮短創新金融產品推出市場的時間。數碼港、香港科技園公司和創新科技署已推出一連串措施，在資金援助、研究信息共享、配對企業家和投資者等方面支持本地金融科技企業的發展。