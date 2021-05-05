油價漲逾1% 道期升78點
2021年05月05日 16:20
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美匯指數升上91.37；港匯處7.7687；離岸人民幣(CNH)跌見6.4930；美元兌日圓報109.36；歐元企1.1993，英鎊處1.3892。金價報1,775美元。油價漲逾1%，布油報69.73美元，紐油報66.47美元。比特幣處5.4萬美元水平。道指期貨升78點。
●市後關注點
-20:15 美國4月ADP私人職位增長
-22:00 美國4月ISM非製造業採購經理指數(PMI)
●恒指全日下跌139點或0.49%，報28,417點；國指跌43點或0.41%，至10,721點；恒生科技指數跌176點或2.13%，報8,107點。主板成交1,011億港元。科網股領跌，阿里巴巴挫2.3%，騰訊跌1.84%，美團亦跌1.64%。https://bit.ly/3xI9dlP
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-卡什卡利：聯儲局不想過早阻礙經濟復甦。
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