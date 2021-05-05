日本長假旺丁不旺財 遊客不買手信的理由是...

外媒報道，日本當地疫情擋不住民眾希望出遊的意願，惟出遊國民不敢讓周遭朋友及同事知道，因此未有在觀光地購買土產或紀念品，未能提振當地商家業績。

位於關西地方的大阪及兵庫縣等地，目前仍在「緊急事態宣言」發布期間，惟正值一年一度5月長假，仍吸引不少關西地方的觀光客前往鳥取縣著名景點鳥取砂丘遊玩。

雖然當地觀光客數量明顯比第4波疫情前少，惟本月3日及4日因為天氣好，不少觀光客都來到鳥取砂丘遊玩，甚至連今日(5日)下雨都有許多觀光客到訪。

隨家人由滋賀縣來訪的一名男士指，雖然大環境很難有出遊氛圍，但因為悶壞了，所以決定出遊，因而選擇感染者少的鳥取縣。

於鳥取砂丘附近經營的紀念品這家指，雖然長假期間有一定數量的觀光客來訪，但一反常態甚少買紀念品等土產，營業額掉到只有往年約3成左右。

本身經營紀念品店的鳥取大砂丘觀光協會會長山根弘司指，目前的情況很難向身邊人說去了旅遊，或因此而沒買土產送予同事或朋友，導致商家業績普遍不佳。

據報道，與2020年首度發布的「緊急事態宣言」相比，今年在三度發布「緊急事態宣言」下，主要觀光景點的5月長假出遊人數是去年的4倍多。