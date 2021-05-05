晶片荒蔓延！美韓國策拋諸腦後　認低威求助台積電

晶片荒繼續蔓延，一芯難求下，美韓等工業強國將產業升級轉型等策略拋諸腦後。美國一邊疾呼讓其半導體產業「再度偉大」、一邊讓商務部敦促台積電等台灣晶片代工廠優先製造美國車廠所需晶片之際，沒想到連誓要挑戰台灣在半導體業界地位的南韓，居然也向其招牌企業三星電子的死對頭台積電求救，訴求同樣是支援自己國家的車廠。

三星要將台積電從全球最大晶片代工廠之寶座踢下來乃「司馬昭之心」。不過，韓媒報道，南韓商務部眼見三星難以支撐國內的晶片需求，遂罕有地以官方名義致函一介私企如台積電，據報台積電已正面回應。

亦有一說是韓方向恩智浦及瑞薩電子等車用晶片商求救，但由於他們都是台積電的客戶，實際上也是向該企喊救命；現時供應最緊張的車用晶片是控制各種電場系統的微控制器(MCU)，雖然其利潤偏低，但全球70%由台積電生產。

正與中國在科技領域一爭長短的美國，商務部長雷蒙多表示，其在先進晶片生產的份額要達到三成才合格，而讓美國生產更多半導體就有必要增加投資；其他關鍵供應鏈也必須遷回美國本土，或集中在盟友地區，以減少對中資企業的依賴。台積電日前稱，擬在美國亞利桑那州興建的新廠會否進一步擴產，視乎首期即預計2024年投產、月產能兩萬片12吋晶圓的項目反應如何。

所謂晶片代工模式始於台積電，優點是一眾科企只管設計晶片電路，工藝和廠房等「燒錢」事宜交給代工廠便可。然而，歐盟內部市場執委布雷登(Thierry Breton)表示，困擾全球車廠及電子產品廠商的晶片短缺，證明「是時候採取行動，修正晶片業務不平衡的問題」，更揚言歐洲多年來在全球半導體製造領域的份額不斷下降，主要是因為「太天真又開放」，表明「我們想要恢復以前的生產市場份額，以滿足行業需求」。

布雷登又不諱言，歐盟即將公布有關策略的更多細節，旨在2030年前當地能夠生產全球兩成晶片，並計劃創造一個由歐洲領先晶片公司及研究中心所組成的半導體聯盟，為當地製程工藝由20納米推進至10納米。

然而，瑞士晶片大廠意法半導體稱沒有必要加入該聯盟。以電源管理晶片見長的德國英飛凌(Infineon)亦稱今年投資額維持在16億歐元，即使其行政總裁Reinhard Ploss承認多數應用晶片需求遠高於供給，旗下生產線正全速運行，依賴晶片代工廠生產的晶片尤其是車用MCU仍面臨樽頸。

另外，據報日本月內會整理出半導體國家戰略，於先進產品方面將與歐美及台灣合作，並致力吸引外企赴日設廠。

除了汽車業外，連新興產業也受晶片荒拖累！多國政府的環保減碳倡議下，造就了此前新能源企業股價爆升的浪潮。不過，擾亂全球供應鏈的晶片荒，已經蔓延至太陽能業，加上航運成本上漲，拖累光伏類股份表現。另方面，汽車生產商Stellantis也警告，晶片短缺問題會在本季惡化，全球供應鏈要復歸正常仍須一段時間。

繼美國太陽能設備公司Enphase Energy上周警告，第二季出貨量可能受到晶片短缺影響之後，同業SolarEdge亦預警未來運費成本上漲，恐拖累盈利能力。行政總裁Zvi Lando表示，海運服務價格過去數月上漲逾一倍，而SolarEdge與供應商協議的價格快將屆滿期限，故公司正面臨全球更高的運費成本。

相對於Enphase早前表示看不到晶片短缺有緩解的迹象；SolarEdge則稱有能力滿足下半年客戶需求，公司首季度收入為4.055億美元，略高於市場預期，惟成本上升憂慮令其股價於周二（4日）暴跌近16%，收報218.57美元。

值得注意的是，由標緻雪鐵龍及快意佳士拿合併的汽車業巨擘Stellantis亦表示，由於晶片短缺危機，第二季表現「將比第一季差，今年下半年才會有一些改善」。公司於首季度收入按年增長14%至370億歐元，惟這是由於去年因疫情大停工的低基數效應所致，今年第一季產量本應更強勁反彈，但遭到半導體短缺因素抵銷。