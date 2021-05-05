旺角成新盤戰場　出現罕有3盤齊發局面

發展商推盤信心大增，旺角區更罕有出現3盤齊發局面。其中上周六搶閘開售的ONE SOHO，承接持續理想，剛更錄得創新高價單位交易。而同區利‧晴灣23剛宣布加入搶客行列，最快下周開售。

●旺角ONE SOHO累售125伙 代理引入母親節優惠

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑稱，明日次輪銷售反應料理想，5月短短數天一手市場已錄近500宗成交，料屬近年記錄。

他預計，項目日後呎租可達50至60元，對收租投資者具吸引力，公司向該盤買家贈送兩年租務管理服務作母親節優惠，名額10個，總值10.8萬元。

●ONE SOHO高層一房822萬元沽 創項目新高價

市區新盤屢錄高價承接。信和置業（00083）旗下旺角ONE SOHO，最新售出25樓B5室單位，實用面積308方呎，屬一房間隔，成交價822.36萬元，呎價2.67萬元，成交價創項目新高。項目 開售5天以來已售出126伙，總套現逾8.72億元。項目明天將進行第2輪銷售，明日下午3時截止接受認購登記，同日抽籤及揀樓。

●布少明料利．晴灣23首批推售單位可售罄

旺角利．晴灣23公布首批50伙價單，美聯住宅部行政總裁布少明表示，項目位處市區，開價較同區物業做價低約1至2成，極具加價空間，首批推售料可售罄。

他估計，該盤將吸引不少年輕買家追捧，比率可達8成。除用家外，料亦吸引投資客，佔比料達2至3成，估計項目入伙後實用呎租可達約55元，回報率約3厘。隨着多個全新盤加入推售，估計5月全月一手成交量可望超逾2,000宗。

●陳永傑指旺角利·晴灣23首批50伙開價 低同區10%

●旺角利．晴灣23入場費465萬元起 最快下周開售

●【多相】旺角利．晴灣23一房示範單位即刻睇！

單位參照11樓C室搭建，實用面積317方呎，間隔一房設計，廚房屬開放式，大廳連接面積22方呎露台，睡房則設面積16方呎工作平台。

●黃竹坑站晉環次輪銷售單位暫錄逾5,100票登記

購買力繼續流入各區一手盤。路勁地產銷售及市場推廣總監封海倫透露，香港仔黃竹坑站晉環將於本周六進行第2輪銷售，截至今日下午3時，已累收超過5,100個認購登記，超額認購約27倍。

該盤上周六進行首輪銷售， 合共售出246伙，套現接近50億。早前加推第3號價單共180伙，實用面積由383至921方呎，市值約48億元。她又稱，項目用料講究，其中105個大單位配備美國頂級廚房家電品牌嵌入式大雪櫃，26個高層特色單位更特設德國頂級廚櫃品牌度身訂造廚櫃。

●將軍澳SEA TO SKY連錄兩宗交易告吹個案

據一手銷售資訊網資料，長實集團（01113）旗下將軍澳日出康城SEA TO SKY，連錄兩宗交易告吹個案。其中1座35樓D室，原本於2020年6月以1,202.5萬元售出，而2座56樓H單位，原於同期以1,359.7萬元獲承接，兩伙均已列明為終止買賣合約。

●元朗瑧頤三房單位呎價逾1.67萬元獲承接

新世界發展（00017）旗下元朗瑧頤，近日已屆現樓並連錄成交，剛錄三房戶獲承接，單位為7樓A1室，實用面積577方呎，成交價965.6萬元，呎價16,735元。項目開售至今共沽出311伙，套現約18億元，全盤售出逾99%。

●THE HENLEY I收票突破2,000大關 超購逾9.3倍

啟德發展區新盤市況升溫。恒基物業代理營業（一）部總經理林達民表示，區內THE HENLEY I於6天內已突破二千票登記，至今共錄得2,027張入票，當中包括16張地產代理入票，登記量相對星期日（5月9日）以價單形式開售的196伙，已超額認購逾9.3倍，市場反應踴躍。

●藝里坊‧1號現樓加推8伙周日發售

恒基地產（00012）旗下西營盤藝里坊‧1號，現樓形式加推8伙於星期日（5月9日）發售。當中包括5伙一房戶及3伙開放式單位，折實售價介乎逾727.98萬至逾970.77萬元，折實呎價由29,977至33,985元。項目至今累售186伙，套現逾16億元。