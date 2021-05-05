道指早段升84點　GM績勁股價漲近3%

美國財長耶倫澄清有關加息的言論，加上美企業績理想，美股周三(5日)在科技股反彈下做好，道指升84點，至34,217點；標指升21點，至4,185點；以科技股為主的納指升117點，至13,750點。

通用汽車(GM)首季純利30.22億美元，按年勁飆逾9倍，經調整後每股稅前賺2.25美元，遠高市場預期的1.05美元，股價早段漲2.8%至56.89美元。

召車App公司Lyft首季經調整後除稅息、折舊和其他開支前虧損7,300萬美元，較去年同期收窄，並優於預期。該公司並表示，4月份住來機場的需求，較1月份急升65%，股價早段升0.5%至56.47美元。

交友網站Match Group上季每股盈利57美仙，勝預期，並看好今季盈利前景，刺激股價早段漲8.1%至150.23美元。

貝萊德全球定息收入投資總監Rick Rieder表示，幾乎每個客戶都在談論經濟是否過熱。不過，他同意多數的價格上漲是暫時性的觀點，惟同時認為，聯儲局可能需要調整政策方針，尤其是在資產購買方面，因為寬鬆的時間越長，退出的風險愈大。