想發達定窮到褲穿窿？打破定律　後天努力變富翁

發達定窮到褲穿窿，好睇你點使錢；至於點使錢，原來同喺屋企排行第幾有關？美國財務治療研究組織期刊《Journal of Financial Therapy》曾發表研究報告顯示，家中老大、排中間與老孻嘅理財觀念可以好唔同。即刻睇吓有冇講中你？

【老大：成熟保守 準時找數】

•特點：第一個出世嘅孩子，盡得父母關注，亦受盡父母加諸嘅責任與期望，所以排行最大通常較成熟穩重有自信，但傾向追求較保守事業如法律、會計、銀行業等，貪夠穩打穩紮。佢哋做事有條理、準時找數兼永冇甩拖，好少使大咗。

•缺點：做開大佬、大家姐慣咗乜都攬上身，樣樣都想要，又要退休儲備、短期應變基金，仲要埋仔女教育基金，過於完美主義，結果訂下啲不切實際目標。

•點解救？分長短期目標，列表出嚟，然後跟住每月一步步咁做。

【中間：儲蓄達人 善於解難】

•特點：排中間嘅，比較難出現喺阿爸阿媽個雷達上，雖然有少少空虛寂寞，但反而令佢哋更有彈性更開放，亦係天生Problem Solver（排難解紛者）同協調者。佢哋天生愛儲蓄，調查顯示佢哋65%有每月儲蓄習慣。

•缺點：以和為貴，結果好易心軟妥協；着緊攞人Like（讚），借錢畀人永冇托手踭。於是？啲錢去晒人度，做咗水魚都唔知。

•點解救？每次有人搵你幫拖，要先諗清楚，學識Say No，打破循環，踢走專搵你笨嗰啲。

【最細：活潑外向 揈錢最叻】

•特點：家庭責任有排都未輪到佢，又最得阿爸阿媽寵，多數比阿哥家姐外向，又Charming（迷人）又玩得，Party（派對）冇佢唔得。

•缺點：使錢最冇譜，事關通常被照顧開縱慣；只睇眼前甜頭，洗腳唔抹腳，長遠目標？咩嚟？

•點解救？畀個改變嘅理由自己，設定行動，並且每日跟進。等碌爆卡甚至搞到破產就太遲。

【研究顯示：阿哥家姐收入較多】

有冇諗過做阿哥家姐會比細佬妹搵更多？有研究發現，家中「老大」多傾向具野心同勇於競爭，學業成績多較出眾。

2013年有研究發現，原來大部分家長對於愈遲出生嘅小孩愈多加照顧，即弟妹嘅受注視程度一定多過兄姊。

亦有研究發現，家中首位出生小孩嘅智商（IQ）以及在學表現一般較細佬妹為好；而細佬妹多數會係家中嘅娛樂或創意人物，多為家人帶嚟快樂；家長亦多數唔會對細佬妹期望好高，反而對阿哥家姐嘅社會期望較高。而阿哥家姐一般喺社會上取得較高職位同收入，但工作滿足感唔及細佬妹。

睇咗咁耐，咁獨生子獨生女點？調查顯示，喺理財方面同排行最大嘅差唔多。

【「高人」賺錢高人一等】

有人提倡靠自己改變命運，不過，原來有時真係天注定。有冇諗過，身形愈高嘅人賺錢愈多？唔公平？但又真係有研究實證。外國有研究喺2004年發現，生得愈高原來賺得愈多。研究將「高」定義為6呎，以工作生涯30年計，結果發現「高人」較5.5呎高嘅，喺整個工作生涯中多賺約130萬港元！

單一研究太片面？又有研究指出，「高人」對自己嘅生活感到更幸福。最近就有一項基於對印尼5,300多名男性嘅研究發現，「高人」喺工作中更有效率；喺長達7年嘅研究中，亦係賺錢較多。

研究亦發現，「高人」受到獎勵機會都更多，例如推銷同一款產品，顧客傾向於購買「高人」所推銷嘅，呢樣亦導致「高人」喺職場有更好發展，收入亦高人一等。

【富豪6大特徵】

歌仔都有唱：「...水瓶座最愛是流淚。」其實何止咁，水瓶座原來仲出咗最多頂級富豪添！點解咁講，原來有外國網站分析咗1996年至2015年全球頂級千幾位富豪個人資料數據，發現呢啲億萬富豪最多係水瓶座！頂級富豪有6大特質，除咗星座外，仲有5樣，睇睇自己有冇富豪相！

1)水瓶座最多

12.5%頂級富豪喺1月21日至2月19日出世，即係水瓶座。人辦有「四叔」李兆基、墨西哥電訊大亨斯利姆（Carlos Slim）、對沖基金經理艾肯（即係專咬住Apple唔放嗰位維權股東，身家有番咁上下）。最弱又係乜星座？為免大家太傷心，都係自己睇個表吧！

2)47%讀到學士

雖然強如微軟創辦人蓋茨或英國維珍創辦人布蘭森大學都未讀完，但原來億萬富豪中有76%讀完大學，47%係學士程度！

3)88%結咗婚

例如Facebook創辦人朱克伯格相對叫做年輕，但亦結咗婚生埋B。

4)通常生4個

呢班億萬富豪只有21%冇子女。佢哋通常生幾多個？生4個最普遍，佔25%；生5個或以上亦唔少，有17%。會否係有錢所以可以生多啲？又係有雞先定蛋先嘅問題。

5)唔興戴眼鏡

有統計，僅41%頂級富豪係經常戴眼鏡。

6)禿頭佔少數

統計指，班千億富豪當中僅21%係禿頭，全部係男性。

【學識10招 5年獲第一桶金】

左面內容太迷信？有外國雜誌曾發表專文理性剖析，只需遵循以下10個步驟，你都可以喺5年內成為百萬富翁。信不信由你！

1.創造財富願景

想喺財務上取得成功，第一步就係創造願景，願景愈詳細愈好，愈量化愈好。由於大腦好鍾意數字同事件，所以願景應該圍繞特定嘅數字同關鍵事件。例如：到2022年1月1日，我嘅目標年收入要達到100萬元。

2.設定短期目標

文章指，每隔90日，就需要回顧過去嘅90日，為接住落嚟嘅90日設定可衡量同有挑戰性嘅目標。短期目標係取得進展嘅方式，制訂時間表對提高工作效率至關重要。每90日只關注幾個關鍵嘅里程碑係創造動力嘅方式。

此外，每隔90日，就需要休息幾日，離開日常環境，去思考、反省、想像、制訂策略同玩耍。喺呢個恢復期，你需要攞出日記簿，花時間回顧過去90日嘅進展。

3.保持巔峰狀態

你已經創造咗能夠激勵自己嘅宏大願景，仲設定咗90日短期目標，幫助樹立信心，等自己喺實現宏大願景嘅道路上不斷進步。依家，你需要一個日常慣例，等自己保持喺巔峰狀態。

4.打造匹配環境

需要一個同未來計劃匹配嘅環境，呢個環境能讓你推動價值觀同願景。大多數人嘅環境就好似一條奔流不息嘅河流，朝住想去嘅方向逆流而上，但係逆流而上需要好大意志力，會令人筋疲力盡。相反，你需要讓環境真正將你帶去想要去嘅方向。

5.結果重於過程

習慣或過程並唔重要，結果先重要。我哋之所以欽佩某啲人，係因為佢哋取得嘅成績同結果。仲有無數人，佢哋都有同樣鼓舞人心嘅習慣，但就攞唔到好成績同效果。因此，你想要嘅結果係乜嘢？得到呢個結果最有效嘅方法係點樣？與其糾結喺習慣同過程，倒不如搞清楚想要嘅結果，然後調番轉頭諗點樣達成。

6.確立理想導師

有錢人工作係為咗學習。窮人工作係為咗錢。咁你崇拜邊個？你嘅偶像係邊個？

邊個正在做你熱愛嘅工作？你會點樣幫助佢哋實現目標？點樣運用技能同能力嚟提升佢哋做緊嘅嘢？

你要學習佢哋嘅工作，同佢哋一齊工作，並學習掌握有用嘅技能。等自己融入佢哋嘅環境，將你嘅技能以機會形式獻出，咁樣可以幫助佢哋取得進一步成功。而喺呢個過程中，你都會學到好多，包括難得嘅知識、經驗同機會。

7.當優秀聆聽者

喺尋求被他人理解前，我們應先努力理解對方，傾聽者嘅角色好重要。當你面對面同人哋講話，可幫助佢哋理清思路，亦可結合對話嚟提供見解。咁樣對方會知道你真係傾聽同盡心幫助。

8.覓人才輔大業

有抱負嘅人經常問自己：「我點樣實現呢個目標？」剛起步嘅時候，呢個係一個好問題。但當視野變得更開闊、時間變得更有價值時，你就需要問一個完全唔同嘅問題。呢個問題就係：「邊個能為我實現呢個目標或幫我實現呢個目標？」與其嘗試諗點樣親自做（How），倒不如搵人嚟幫手（Who）。

9.更新成功定義

若你對成功嘅定義喺過去12個月都冇改變，說明你仲未學到足夠嘅嘢。若對成功嘅定義冇改變，咁就說明你仲未有強大體驗。

10.果斷作出改變

之前獲得過巨大成功嘅人總喜歡沉浸過去，繼續基於已經做過嘅事情嚟解釋佢哋自己，而唔係基於佢哋正在做嘅事情嚟解釋自己。所以，當你知道係時候作出改變時，唔好等太耐。