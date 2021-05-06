東方日報B1：耶倫吹加息　資金輪轉　科技股洗倉銅價又癲過

●百度創新低

內地反壟斷陰霾本就未消散，耶倫驚嚇言論更拖累科技指數周三曾插至8,096點，全日仍跌176點或2.12%，收報8,107點，創近一個月收市新低，並跑輸大市。

恒生指數周三(5日)早段曾升120點，但升穿100天線(現處28,585點)後沽壓加深，下午曾轉跌231點，低見28,325點，全日仍跌139點或0.48%，收報28,417點。國企指數收報10,721點，跌43點或0.4%。大市成交按日回升11%至1,013.55億元，沽空比率14.35%。

雖然耶倫急澄清無建議加息，但同時表示過去10年聯邦政府應收而未收的稅款高得「令人震驚」，強調要出更多招數讓最有錢的美國人「填氹」。基金經理溫鋼城則認為，美國遲早都要加息，因為當地經濟始終會好轉，而環球商品價格暴漲，聯儲局資產負債表又高度膨脹，沒可能不「收水」，惟預計最快明年底才會恢復加息。

他續指，所有高估值股份都正在回調至歷史平均值，加息影響並非限於科技股。科企反壟斷陰霾仍未告一段落，短期內並非買入時機，除非科指回調至7,800點或以下。

光大新鴻基財富管理策略師溫傑認為，港股市況本身未穩，恒指過去一個月由29,400點跌至約28,400點，市場風險胃納明顯減少，對於增長型股份戒心增加，故維持對科技股審慎看法，並建議今年新舊經濟板塊均衡投資。

值得留意的是，內地股市今日起復市，「北水」或將回歸。惟溫傑表示，不要對此寄予太大厚望，因為「北水」買貨或沽貨仍屬未知之數，恒指短期內難以大升。溫鋼城更指，港股若失守28,200點，恐瀉至26,800點。

百度周三收市仍跌3.52%，收報194.3元，意味抽中股民要是迄今未放，每手帳面已累蝕2,885元。溫傑表示不太看好百度，業務欠缺增長動力，而無人駕駛、百度雲等業務要壯大「都係3至5年後嘅事」，故市場傾向買「能見度更高」的股份，暫時未見有催化劑推動該股股價向上。

●商品10載最強

近日金屬、糧食到能源的商品價格持續上升，追蹤23種原材料價格的商品現貨價格指數周二升至2011年以來新高，較去年3月創出的4年低位勁彈超過70%。商品漲價潮持續，被指庫存緊張的銅價周三重上每噸1萬美元大關，油價亦創7周新高，在港上市的資源股升勢未止。

商品價格方面，倫敦期銅周三曾升0.7%至每噸10,040美元，創2011年2月以來最高，之後回軟。其他工業金屬亦做好，鋁、鎳和錫分別升0.4%、1.1%和1.6%。美國七月木材期貨周三首次突破每千板呎1,500美元。而紐約期油周三再漲1.38%，每桶高見66.6美元；布蘭特期油漲1.45%，高見69.88美元。雖然美元上升，但現貨金周三先跌後回升0.35%，至每安士1,784.99美元。

事實上，隨着主要經濟體走出疫情，製造業活動復甦，推高金屬價格，駕駛者再次出動亦推高能源價格。與此同時，由於巴西、美國和歐洲乾旱影響收成，農產品如玉米、小麥和糖的價格急升。中國需求強勁，以及運輸瓶頸令供應受限，均是商品價格上漲的原因。

據摩根大通和Markit數據，反映全球製造業產出價格的指數已升至2009年以來高位，而美國的生產物價亦已升至2008年以來未曾見過的水平。原材料漲價下，從家庭用品、食物、廁紙到尿片價格均在上升，全球通脹風險正在加劇。

不過，市場對於商品是否出現超級周期意見不一。摩通預期，隨着人們重返辦公室，商品需求將開始轉變為服務需求，用於電子產品和電器的金屬需求將減少。Capital Economics預期，近期創出新高的鐵礦石價格年底前可能自現水平回落約20%，銅價亦可能於第四季回落至約8,250美元。

可以肯定的是，商品已成戰略資源之一。國際能源機構(IEA)發表報告指，西方政府應考慮為關鍵的電池金屬如鈷和鋰建立庫存，在當前的綠色能源轉型趨勢下，確保有穩定供應，抵禦地緣政治風險。相比產地眾多的原油，礦物如鋰、鈷和部分稀土成分的開採和加工高度集中，3大生產商已佔去全球逾75%供應。

此外，芝加哥商品交易所(CME)周二表示，不會重新開放去年3月關閉的實體交易池，意味芝加哥大部分採用公開喊價方式的交易池將永久關閉，僅歐洲美元期權交易池繼續開放。