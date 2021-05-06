美股道指升97點創新高　納指延續跌勢

美國財長耶倫澄清有關加息的言論，加上美企業績理想，美股3大指數周三(5日)表現平穩，當中道指創出收市新高，收報34,230點，升97點或0.29%。以科技股為主的納指延續跌勢，收報13,582點，跌51點或0.37%；標指收報4,167點，升2點或0.07%。

許多公司最近的財報顯示，需求激增和供應鏈短缺推動了價格猛漲，暗示出現了令一些市場參與者感到擔憂的過熱迹象。據美國銀行策略師Savita Subramanian稱，在第一季財報中提到通脹的次數按年增長了800%。隨著第一季財報接近尾聲，投資者將不得不考慮未來的政策前景，它可能造成公司利潤下滑。

貝萊德全球定息收入投資總監Rick Rieder表示，幾乎每個客戶都在談論經濟是否過熱。不過，他同意多數的價格上漲是暫時性的觀點，惟同時認為，聯儲局可能需要調整政策方針，尤其是在資產購買方面，因為寬鬆的時間越長，退出的風險愈大。

經濟數據方面，美國4月ADP就業人數錄得74.2萬，創2020年9月以來最高紀錄。

通用汽車(GM)首季純利30.22億美元，按年勁飆逾9倍，經調整後每股稅前賺2.25美元，遠高市場預期的1.05美元，股價全日升4.05%，收報57.58美元。

召車App公司Lyft首季經調整後除稅息、折舊和其他開支前虧損7,300萬美元，較去年同期收窄，並優於預期。該公司並表示，4月份住來機場的需求，較1月份急升65%，股價先升後急回，收報52.63美元，跌6.34%。

交友網站Match Group上季每股盈利57美仙，勝預期，並看好今季盈利前景，刺激股價急升3.41%，收報143.67美元。