陳蓓敏：經濟過熱　料美國明年加息

周二美國財長耶倫提及，為免經濟過熱，或需要加息，美股迅即下滑。雖然她辯稱非作建議或預測，但話裏的意思已很清晰，未來加息，時間表未知。估計第三季起加息之言論漸濃，實際行動待明年。昨晚納指表現會影響投資者意向，短線呈現消化整固狀態。

印度每天確診個案逾30多萬宗，死亡病例累計超過22萬宗，老百姓活在火坑上，生命如草，任由疫情火燒。總理莫迪領導的印度人民黨在一重要地方選舉失利，給予反對黨取票空間。七大工業國外長會議在英國倫敦召開，是兩年內首次七國代表面對面會議。這次外長會議為下月七國高峰會前奏。

政府統計處公布，香港首季經濟按年錄得7.8%增長，結束六個季度跌幅。財爺早前已暗示首季有不俗升幅，市場沒有特別驚喜。投行估計香港全年經濟增長5至9%。恒指於28,300至28,700區間徘徊，受壓於100天線，未見動力反彈。大市缺乏方向，資金流入公用股板塊，公用指數升逾700多點，相等於1.45%，重返51,000水平，走勢做好。

明天國內復市，宜留意深証指數表現。近期國內對影視發展，作調控監管，要求切實執行完善管理制度。網絡視聽平台主要的責任是要求節目積極營造健康網絡資訊。愛奇藝旗下的網絡綜藝節目《青春有你》突被殺停，相關視訊平台股見偏軟。

鴻昇證券資產管理部董事總經理陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG082。)