尚捷獲日企收購3.75億股另提現金要約　復牌飆48%後倒跌

公司公布，日本上市公司EPS HOLDINGS擬向執董兼董事會主席陳永啟收購3.75億股，總代價約為3.7億元，銷售價為每股0.988元，較公司停牌前收市價折讓45%。

緊隨買賣完成後，買方及與其一致行動人士於3.75億股股份中擁有權益，佔公司已發行股本總額之75%。根據收購守則規則，要約人須就所有已發行股份作出強制性無條件現金要約，每股現金要約價為0.988元。要約人擬於要約完成後維持已發行股份於主板之上市地位。

此外，公司計劃與合營合夥人Tai Hei成立合營公司，分別持股51及49%，合營公司將主要在日本及中國從事帕金森綜合症的藥物篩選、褐色脂肪細胞減肥相關的藥物和機能型食品篩選的業務，由自體細胞誘導褐色脂肪細胞用於減肥細胞治療等業務。公司及合營合夥人注資將分別為214.2萬及205.8萬元。

公司又建議將其英文名稱，由「Speed Apparel Holding Limited」更改為「EPS Creative Health Technology Group Limited」，及中文名稱由「尚捷集團控股有限公司」更改為「EPS創健科技集團有限公司」。