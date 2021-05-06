鄧建初：炒股黃金定律有路捉　克服心魔去面對

足球及賽馬，都是優勝劣敗的遊戲。然而人與馬只是血肉之軀，並非機器，總有疲累的時候，又或者身有隱疾而不知，所以經常爆冷不足為奇。

足球博彩方面，普羅投注者都是球迷，對個別球隊有情意結，就算賠率熱至「無肉食」，仍然喜歡大手落注捧場。即使榜首領先球隊，亦有可能蘊藏糖衣毒藥。連戰皆捷，但在一場面對弱旅時，屢攻不破，連番失機，全場狂攻反而令對手空間大增，往往邁向了輸波的命運。此乃「黃金定律」。

球壇並無長勝將軍，當年本港班霸精工足球隊所向披靡，至最後的一場賽事，贏了的話就可囊括所有錦標，偏偏卻輸給了中游隊伍元朗。這就是著名體育主播伍晃榮先生口中常說的金句「波係圓嘅」，賽果無絕對，不到最後一刻，不能作準。

初哥喜歡賭馬，同樣有「黃金定律」的博彩遊戲。公眾大熱門熱不透者多數落第而回，熱至乏味之初出四班新馬，尤其是蔡約翰馬房，臨場賠率低至約2倍，位置更熱至1.1倍附近，這種賠率肯定不是普羅馬迷的飛。因雞仔注贏不了多少錢，反觀大戶以龐大金額落注，跑出了仍有相當可觀的派彩。此類馬贏面高唱入雲，甚少失手。當然讀者們切勿以身試法，因這是專業賭馬者計算精確的博彩之道，不是我們那杯茶。

反而初哥喜用的另一條賭馬「黃金定律」，就是遇著不合理，冷得可憐的實力馬，最好不是公仔箱提供的「貼士」，臨入閘前突然有大飛落注，就是千載難逢的投注機會。這種贏一次夠賭多次的「黃金定律」，長期作戰甚為划算，至於怎樣找出被忽略的冷門實力馬，則是另一話題了。

萬種行情歸於市，情況不妙，持貨者應趁跌得少的時候即刻輕微止蝕沽出，保本為上算。然而，根據初哥多年觀察，大部分股民遇着此等市況，都不相信眼前景象。持貨者不肯沽出之餘，更有甚者以為抵買，膽粗粗撈貨，結果是當日大跌收場。此種情景，過往經常出現，只是參與者克服不了心魔。

資深股評家 鄧建初

(作者為資深股評家，縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。)