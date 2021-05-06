聯博：參考聯合國目標　構建可持續發展投資組合

市場人士若想要投資於為社會帶來利好影響的公司，聯合國可持續發展目標是值得參考的指引。不過，投資者應該從何下手？可以深入研究各項目標，或發掘具投資價值主題的首要步驟。

建構可持續發展投資組合有多種方法。一些投資者直接排除為社會帶來負面影響的公司，例如武器生產商、煙草生產公司等。我們更傾向於採取主動出擊的策略，瞄準既為社會和環境帶來利好影響，又能提供強大回報潛力的公司。而聯合國可持續發展目標是具參考價值的指引。

可持續發展目標由17個目標及169個具體目標組成，是一個規模龐大、雄心勃勃的計劃。它們涉及對人類至關重要的領域，包括消除貧窮和飢餓、改善獲得教育和醫療的機會，以及應對氣候變化的負面影響。可持續發展目標以聯合國千年發展目標為基礎，其重點延伸到發展中市場以外，並明確定義私營領域的作用，目前有193個國家已簽署可持續發展目標。這些重要的變化令可持續發展目標成為更有助股票投資的工具。

對投資者來說，關注17個目標不切實際，因為私營領域的投資機會並非平均分配於各個目標。相反，我們認為，有效利用這些目標以進行股票投資的最佳方法，應該是發掘及聚焦最具投資價值的特定領域。這種主題式的策略亦有助投資者加強專長，有效配置資本。

為制訂一個投資框架，連結可持續發展目標與私營領域，關鍵是深入研究17個可持續發展目標。雖然這些目標簡單易明，但它們不夠詳細，無法作為投資基礎。我們會評估169個具體目標，因為它們更為詳細，是發掘可持續發展目標所帶來的投資潛力的關鍵。

審慎評估每個具體目標後，需要會將其進行區分：私營領域或政策。我們的研究發現，其中106個具體目標能為私營領域帶來投資機會，而63個目標則有賴於政府決策者。

針對私營領域的具體目標，發掘有助於實現相關目標的特定的產品和服務。深思熟慮和嚴謹的分析必不可少，但對制訂投資策略至關重要。

舉例來說，聯合國可持續發展目標呼籲在全球範圍內增加使用可再生能源。我們列明12類不同的產品，包括電池、建築材料和發電設備，都有助於實現這一目標。

這亦是可持續投資的的關鍵步驟：排除。投資者能辨別不符合可持續發展目標的產品及行業，如煙草、武器、色情或賭博。可持續投資組合一般均會排除此類產品。

物色有助實現可持續發展目標的產品後，則需要將其歸納為易於理解的投資主題，以進行持續研究、構建投資組合。

我們清晰確立了3大投資主題：氣候、公共衞生及賦權，另外亦確定15個分題，以進一步解釋聯合國可持續發展目標所代表的投資機會。例如，氣候變化的分題包括低碳能源生產、能源效率和清潔運輸。

在確定與可持續發展目標一致的產品之後，投資者可以進一步物色生產相關產品的上市公司。另外，要進行基本因素分析，以發掘具備強大商業模式的公司，以及風險/回報狀況具吸引力的股票，締造正面的投資回報。聯繫可持續發展目標與股票投資，有助投資者聚焦有利於實現這些目標的公司，而它們亦是為現實世界帶來正面變革的積極力量。

聯博可持續趨勢股票投資總監 Danial Roarty