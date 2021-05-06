美股納指未止跌　金價穩升

●美匯指數企91.3；港匯報7.7694；離岸人民幣(CNH)高見6.4851；美元兌日圓處109.26；歐元企1.2005，英鎊升至1.3905。金價漲至1,785美元。布油跌至68.53美元，紐油報65.13美元。比特幣漲至5.73萬美元。道指期貨下跌。

●美國4月ADP就業人數錄得74.2萬，創2020年9月以來最高紀錄。

●美國4月ISM服務業採購經理指數(PMI)由前1個月的紀錄高位63.7點，回落至62.7點，有別於市場預期升至64.3點，顯示服務業擴張速度放慢。

●美國聯儲局副主席克拉里達表示，聯儲局距離達成目標還有一段很長的距離，不認為現在是時候談論縮減買債規模，強調聯儲局買債為經濟提供重要支持。

●拜登政府宣布，美國將放棄新冠肺炎疫苗的知識產權專利。

●港股ADR指數收報28,498點，升81點或0.29%。

●即月恒生指數夜期收報28,379點，升78點，低水39點，成交10,588張。

●紐約6月期油收報每桶65.63美元，跌6美仙或0.09%；布蘭特7月期油收報每桶68.96美元，升8美仙或0.12%。

●紐約6月期金收報每安士1,784.3美元，升0.5%。

●巴西央行宣布，將基准貸款利率上調0.75厘，至3.5厘，此前一次加息在今年3月，為6年以首次。該央行預計，下次會議還將加息0.75厘，並重申計劃局部撤回刺激計劃。

●日本兒童人數連降40年，人口佔比低絕全球？