通脹升溫　高息銀行股點揀好？

今年以來，物價趨升，股市的再通脹題材炒得熱鬧，投資者尋求高回報投資應對通脹的需求亦增加，今日就睇睇3隻高息銀行股的表現。

恒生銀行股價周三(5日)股價創下52周新高158港元。股價上升，一則息率見底和通脹回歸，有利銀行業前景；二則恒生的股息率亦不差，有3.5厘，對比現金存款更為吸引；三則雖然如今有變種新冠病毒出現，但其實本地感染個案不多，加上疫苗接種率上升，市道逐步回暖，有利百業之母的盈利表現改善，且恒生勝在主營香港市場，可測性較強，都是「好息之徒」捧場的原因。

股價走勢方面，若以大成交突破160元關，中線有望反覆向170元區域推進，回吐主要支持在148元水平。

滙豐已明確恢復派息政策，且首季業績表現勝預期，股價早前一度逼近50元大關。隨着資金增持傳統經濟股，類似滙豐這類重磅銀行股，亦成基金增持對象，支持股價表現持續改善。走勢上，中期有望突破50元關，向下一個重大阻力區55元關推進。

策略上，半年結前若回吐至42至45元，可分注作中長線收集。主要風險是全球經濟復甦進度，以及中美爭霸下的地緣政治風險。

論股息率，交行絕對吸引，有7.4厘，想收高息兼持人民幣資產，交行可納入名單。雖然，今年首季交行的盈利較平穩，僅按年增2.3%至219.4億元人民幣，惟整體內銀的盈利都是相對平穩增長，交行只係「跟大隊」，而展望下半年，經濟復甦及內循環戰略下谷內需，交行的盈利及派息都有條件保持相對穩定增長的表現，可視為攻守兼備之選。

股價走勢方面，短線5元關水平存阻力，可待回吐在4.7至4.8元水平分注收集。作為參考，下兩個阻力位分別在5.2元及5.7元，向下重大支持在4.4元。公司派發末期息每股0.317元人民幣將於7月5日除淨，可博財息兼收。

東網產經專欄作者 帥哥