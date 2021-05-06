交銀國際：資源股好景　基金「抱團」有理

市場對於抱團瓦解的印象，可能更多的和這些熱門板塊農曆新年之後的價格下行壓力有關，而非基金減持。基金經理應該對於行業基本面相對於散戶有更深刻的理解。因此，如果價格壓力來自於基金減持以外的因素，比如，決定回報的風格因子的轉變，那麼這樣的價格壓力可能更多的是技術原因，而非趨勢性的改變。

當前，我們的量化分析發現醫療、日常消費、資源板塊仍然非常「擁擠」，但資源板塊的機構持倉比例在過去幾年一直持續下降，直到最近半年才稍微抬升。而日常消費、醫療這些「擁擠」板塊過去幾年的機構持倉則基本上是持續上升的。也就是說，資源板塊當前雖然擁擠，回報雖然極端，但是它的強勢在機構的加持下很可能持續一段時間，而許多大宗商品的價格在未來數月很可能還有新高。同時，運輸、商業服務和資本貨物這幾個工業子板塊的價格強勢很可能進一步展開。科技板塊的擁擠程度已經消退，但是撈底仍然有待時機。

需要強調的是，投資者往往一看到價格強勢，或者很「擁擠」就離場。這種共識的認知有失偏頗。雖然擁擠往往會造成短期價格上漲乏力，甚至短期回撤，但是一個板塊出現極端擁擠的情況也可能意味着這個板塊在發生模式改變，如現在資源板塊的強勢。這個時刻便要求投資者要有膽識在最擁擠的地方抱團。

當前資源價格的強勢即便是在2017年市場熱議所謂的「新周期」的時候也沒有出現過。如果我們以相對價格強勢來定義新周期或者模式轉換，那麼我們現在面臨的才是當之無愧的「新周期」。未來數月，無論是否「新周期」，許多大宗商品很可能還有新高。如果供應短缺和歷史性印錢沒有產生「新周期」，那麼這種短期的價格極端強勢的破滅也將是觸目驚心的。然而，現在沒有必要做這個判斷。

交銀國際研究部