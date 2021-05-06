彭偉新：恒指彈唔起　宜小心行事

港股在「北水」缺席下，整體交投於周一及周二明顯減少至不足1,000億元，市場本來憧憬內地A股在周四復市，可以利好周三港股。

恒指昨日早段低開超過100點後，曾一度回升，並升上最高位見28,677點。不過，市場對後市走勢仍然抱有憂慮，尤其是內地多個部委早前約見多隻重磅的科技龍頭股，加上市場開始對科技企業的科技金融業務進行整頓下，業務估值大為縮水，對該等科網股帶來利淡影響。因此，市場不敢過早追入科技股，令到整體走勢維持偏弱走勢下，恒指欲彈無力。

恒指在上周五跌穿保歷加通道中軸後，本周再連續3個交易日失守100天線的支持，而在過去兩日反彈中，亦未能成功收復100天線，而且更見到相對強弱指標(RSI)進一步向下發展，以及指數平滑移動平均線(MACD)跌返負數，該等信號均反映後市轉弱，尤其是港股在上周五及周一大跌後，投資者仍然不敢入市，已反映出恒指於早前多次受制於50天線及保歷加通道頂部阻力後，一旦跌穿20天線有可能發展成見頂走勢。

因此，若100天線真的成為短期的阻力，並開始見到20天線逐步迫近100天線，一旦失守形成另一個死亡交叉的話，恒指的跌幅相信會更加明顯，而未來一兩個交易日便會知道港股會否出現另一浪的一底低於一底走勢，投資者暫時宜小心行事。

公司股價於去年7月升上11.96元後，便開始持續回落，而且更在去年8月失守100天線及50天線的支持後，持續尋底並於今年2月跌至6.71元水平後，才成功企穩及反彈，股價於3月底成功升破了50天線及100天線的阻力後，曾一度升抵8.7元，剛好返回整個下跌走勢總跌幅的61.8%反彈目標後再度受阻，惟股價未有再跌穿50天線，於8元水平開始形成支持。

由於股價在今年2月見底之前，RSI已先行在去年9月見底，更形成了一底高於一底的RSI牛背馳見底走勢，預期股價可以逐步反彈，並按整個跌浪總跌幅的61.8%作為反彈目標，上望阻力9.9元，建議於8.35元買入。

京華山一研究部主管 彭偉新(作者為註冊持牌人，並沒有持有股份及相關衍生產品之權益)