滬深兩市假後復市偏軟　融資餘額少129億人民幣

滬深3大股指於長假後復市，在5月首個交易日齊低開，滬綜指低開0.78點或0.02%，報3,446點；深成指低開83點或0.58%，報14,355點；創業板指低開31點或1.03%，報3,059點。

人民銀行公開市場進行100億元人民幣(下同)7天期逆回購操作，另有500億元逆回購到期，當日實現淨回籠400億元。本周共有600億元逆回購到期，其中周四(5月6日)有500億到期，周五(5月7日)100億到期。

據中國外匯交易中心公布，人民幣兌每美元中間價報6.4895，較上日下調223點子。

截至上周五(4月30日)，上交所融資餘額報7,933.52億元，按日減少62.42億元；深交所融資餘額報7,092.03億元，按日減少67.56億元；兩市合計15,025.55億元，按日減少129.98億元。

2020年上市公司年報披露已全部結束，目前已發布年報的4,283家上市公司去年淨利潤按年繼續穩健增長。值得注意的是，在過去的1年內，儘管受到新冠肺炎疫情影響，上市公司科技創新道路並未停止，去年研發投入金額突破萬億元，按年增長超過12%，其中建築裝飾、電子及汽車等多個行業表現突出。