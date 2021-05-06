印度疫情打擊中國手機廠產能及供應鏈　5G測試排除中企

外媒引述印度中資手機企業協會秘書長楊述成指出，目前生產仍是正常，但產能有點不夠，只有平時的60%，主要是受疫情影響，工廠需要加強抗疫和防護措施，部分工人無法上班，加上晶片短缺，特別是對於中低端手機或電子製造來說。此外，中印關係也影響着工廠的產能，例如中國運往印度的部分物料送不到，影響生產。

楊表示，諾伊達是中企在印度投資的重要聚集地之一，集中100多家中國工廠，包括OPPO、vivo、傳音、合力泰等都在諾伊達設有工廠。疫情以來，這些工廠的部分中國人員已陸續回國，目前在印中國員工只有平時的三成，仍有50名管理人員從2019年底開始就一直堅守在崗位上。他擔心若疫情加劇，中國手機廠商將不得不面臨供應鏈緊張和城市封鎖所造成的雙重挑戰。

報道引述研究機構Counterpoint預測，疫情將致使印度手機市場景氣度下滑。由於印度新德裏、孟買智能手機銷量幾乎佔整個市場的25%，目前出現在上述地區的第二波新冠疫情及由此引起的限制措施，將可能使4至6月印度智能手機出貨量減少10%至15%，預計約為500萬台。

不過，最大的挑戰不是工廠而是供應鏈。雖然出貨量整體下降，但印度市場仍掌握在中國產手機品牌手中。IDC報告顯示，去年印度智能手機市場排名前五的手機品牌中，有4個來自中國品牌，其中小米在印度智能手機市佔率27%，排名第一；三星排名第二，佔20%，vivo佔18%、realme佔13%，OPPO佔11%。

近日，小米集團全球副總裁、小米印度業務負責人馬努·庫馬爾·賈恩在個人社交平台上透露，小米印度的兩名員工因感染新冠而去世。

● 印度排除中企參加5G試驗

此外，值得留意，印度政府周二(4日)公布批准參與5G通訊實驗的設備製造商中，並沒有中國企業。中國駐印度大使館官網引述發言人王小劍指，中國相關企業在印經營多年，提供了大量就業機會，為印度通訊基礎設施建設作出了貢獻。他認為，將中國電信企業排除在合作之外的做法既損害了中企的正當權益，也阻礙了印度營商環境改善，不利於印度相關產業創新發展。

印度政府表示，將允許行動運營商與愛立信、諾基亞和三星的網絡子公司等設備製造商進行5G試驗，但參與者中沒有提到中國的華為和中興。根據電話用戶計算，印度是全球第2大的電訊市場，是許多電信設備廠必爭之地。分析指中印雙邊關係緊張，加上美國近年質疑華為、中興設備的安全性，讓印度在5G應用市場排除了中企。