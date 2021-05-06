美國富豪離婚爽快　中企CEO離婚卻須經股東同意…

美國富豪兼微軟創辦人蓋茨(Bill Gates)於5月3日宣布結束與妻子梅林達(Melinda Gates)之間長達27年的婚姻關係，乃繼亞馬遜創辦人貝索斯(Jeff Bezos)後又一轟動全球的富豪婚變事件。

中國兩岸近期也有不少名人夫妻檔選擇離婚。外媒報道，內地女星趙麗穎在4月底宣布和大9歲男星馮紹峯離婚，結束近3年婚姻；日本桌球天后福原愛與台灣桌球選手江宏傑的婚姻，也在福原愛疑似外遇被拍、及江宏傑正式向法院訴請離婚後，結束4年婚姻。

名人離婚的新聞，除了激發對婚姻本質的討論之外，更引人矚目的話題則是財產會如何分配。像身價2,014億美元的世界首富貝索斯因離婚而付出高達383億美元的天價「分手費」，相信今次蓋茨離婚的金錢代價亦不菲。

2016年，中國內地網絡巨頭崑崙萬維董事長周亞輝與妻子李瓊達成離婚協定，同時確立財產分割，其中，李瓊分得2.7793億股崑崙萬維股份，按當時股價計算，李瓊分得財產達到70億元人民幣，被稱為「中國最貴的離婚案」。

●內地投資界的「土豆條款」

美國富豪話離婚就離婚，反正分身家就獲「自由」。不過，中國有個別情景就大不同，皆因這些富豪離婚之所以吸引眼球，主要在於他們的婚姻早已非的私事，甚至還可能關乎整個公司與企業的經營。2008年土豆網創始人王微與上海電視台女主播楊蕾的離婚案，剛好卡到土豆網赴美國納斯達克上市日程，因為王微受到離婚財產分割判決影響，導致延誤上市日程，這件離婚案催生投資界的「土豆條款」，即投資者要求被投資公司的CEO、主要創始人結婚或者離婚必須經過董事會，尤其是優先股股東的同意後，方可進行。

報道指出，中國內地在今年1月通過新的《民法典》，取代過往的《婚姻法》。新法規對於離婚的規定較過去有些許變化。例如，新法規定的夫妻共同財產範圍擴大了，像是「勞務報酬」、「投資的收益」也屬於夫妻共同財產，實質上擴大了夫妻的共同財產；離婚時，夫妻共同財產由雙方協議處理，如果協議不成，由人民法院根據財產的具體情況，按照照顧子女、女方和無過錯方權益的原則判決。總而言之，《民法典》在離婚規定上更新之處，旨在更加保護弱勢方，體現保護功能、誠信原則等。

至於台灣方面，根據去年底通過的《民法》修正案，未來夫妻離婚或變更法定財產制後，法院可視雙方經濟能力、子女照顧養育、家事勞動等因素，「調整」財產分配，甚至「免除分配額」，這意味任一方甚至可能分不到財產，若婚前債務也不必平均分配債，將可保障家中經濟弱勢一方。可見，總體而言，兩岸的法律規定在離婚財產分割上，都更加注重保護婚姻中的弱勢方。