許繹彬：港股跟跌不跟升　短炒應市

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，國內五一「小黃金周」剛完結，但港股因欠缺北水的滋潤，成交更見每況愈下，終出現跌穿千億港元的景況。踏入「五窮月」，港股曾下跌至近28,200點邊緣。另一邊廂，美國道指持續強勢，更屢創新高；納指則持續偏軟，走勢乏善足陳，勇勢不再。儘管美國財長耶倫為加息言論降溫，但仍難挽回積弱的科技股跌勢。

許氏認為，不論債息上升還是確實利率上升，均會對科技股作出直接衝擊，原因是大部分科技股均是以未來概念作炒作藉口，絕大部分的公司均以借貸或發債來保持公司的日常營運或開發，所以未來的息口上揚，均會影響大部分科技股的收入或盈利。

再者，科技股在去年呈現一支獨秀的局面，現階段在內外夾擊的情況下，納指的走勢與以傳統股為主的道指出現背馳的局面，並非毫無根據；而港股的走勢，現階段更出現「跟跌唔跟升」的狀態，除因港股缺乏利好消息外，資金流走亦是導致港股失去支撐的原因，相信一眾投資者均在期盼周四國內假期完結後北水重臨，但他認為，由於國內的資金鏈仍出現緊張，北水重臨亦不會突然出現大幅上升，建議投資者仍維持短炒的策略。