全球糧食危機報告：面臨重度糧食不安全人數增至5年新高

由聯合國糧食及農業組織、世界糧食計劃署和歐盟共同發布的《2021年全球糧食危機報告》顯示，全球面臨重度糧食不安全的人數​​在去年達到過去五年的最高水平，當中55個國家和地區的至少1.55億人陷入危機級別或更為嚴重的重度糧食不安全狀況，按年增加約2,000萬人，其中布基納法索、南蘇丹和也門約有13.3萬人面臨最嚴重的災難級別糧食不安全狀況。可見，自2017年報告首次發布以來，重度糧食不安全問題一直在加劇。

報告指出，去年重度糧食不安全狀況惡化的主要原因是衝突，近1億人口受衝突影響陷入重度糧食不安全，而由新冠肺炎疫情等造成的經濟衝擊，取代極端天氣事件成為去年重度糧食不安全狀況的第二大成因。

由糧農組織、世界糧食計劃署和歐盟組建的全球應對糧食危機網絡發表的聯合聲明又表示，為應對挑戰，將加大努力推動建設有韌性的農業糧食體系，實現社會、環境和經濟的可持續發展。

● 巴西饑荒情況嚴重

位於南美洲的巴西，近期成為全球疫情的風暴中心，更在日前創下單日超過4千人死亡的新高，而確診人數不斷飆增，更讓醫院人滿為患。長達一年多的疫情重創當地經濟，讓許多巴西民眾陷入三餐不繼的困境，全國到處可見排隊領取食物配給的群眾，有愈來愈多的家庭靠食物配給才能存活，而疫情的持續失控，讓巴西面臨了前所未見的災難。研究顯示，疫下巴西有1,900萬人面臨飢餓問題，而在當地2.1億人口中，逾半生活在某種程度的糧食不安狀態中。

巴西是全球糧食生產最多的國家之一，但飢餓及糧食安全一直是巴西國內長期的社會問題，曾經多年名列在世界的「飢餓地圖」榜上。「飢餓地圖」是聯合國世界糧食計劃署(World Food Programme, WFP)，對於全球糧食短缺狀況的調查，一個國家營養不良影響到5%以上的人口時，就會被列入飢餓地圖名單。巴西曾經透過成功的社會福利計劃及公眾政策，在2014年從聯合國的世界飢餓地圖上除名，惟如今情況又再惡化。疫情導致失業率的攀升、社會福利減少和中斷、基本糧食價格急升，都激化巴西的飢餓問題。世界糧食計劃署在去年警告，巴西正快速走向重返世界飢餓地圖。

據世界農糧組織(FAO)及世界糧食計劃署今年3月發布的報告指出，新冠肺炎疫情已經成為全球饑荒問題的主要原因之一。報告將全球20個地區列為飢餓熱點，指出全球有1.74億人正面臨嚴重的飢餓問題，這些人可能會在沒有國際緊急援助的情況下死亡。其中，發生饑荒最嚴重的地區包含也門、南蘇丹及北尼日利亞。

世界農糧組織表示，嚴重饑荒比例快速增加，是受多重因素影響，包含衝突戰亂、極端氣候、蝗害等，而新冠肺炎疫情對經濟造成的衝擊，也使得原有的失業、食物供應、高通膨等問題更加惡化。世界農糧組織也預期，今年有好幾個國家的經濟，將持續因為經濟衝擊而呈現高度脆弱的狀態。

為了挽救深陷饑荒的民眾，世界農糧組織及世界糧食計劃署呼籲，必須終止戰亂，並能取得管道接觸脆弱族群，提供他們必要的救命協助。這兩個機構也呼籲今年的捐贈金額需要到達55億美元，才能供應人道糧食援助、現金及緊急生活協助所需。

● 每天有1/3食品被浪費 加劇糧食危機

隨着人口成長、城鎮化，以及消費者飲食習慣的改變，預計到2050年，全球食物的需求成長將高達6成。人類若仍以傳統方式進行糧食生產，將快速消耗地球的資源。為避免情況持續惡化，食品創新的需求上升，令全球糧食和農業系統醞釀一場革命。

據聯合國糧食及農業組織的估計，糧食生產佔地球土地的近40%，約使用所有淡水資源的70%，也因此造成55%的水土流失。人類是導致土地變化、生物多樣性喪失和溫室氣體排放的主要來源，如何提高對土地的有效利用，降低因為糧食生產系統而對氣候和環境帶來衝擊，已成為人類目前的當務之急。

● 物流與食品規劃平台有助減少食物浪費

正因如此，一場食品的創新與革命正在進行。所謂食品創新，其實涵蓋整個食品價值鏈，從生產、加工，再到消費和廚餘管理等，都隱含許多創新的機會。此外，如何減少食物浪費也是受矚目的課題，包括透過食品溯源系統技術、物流與食品規劃平台的設置等，可望提升食材品質，繼而有利於減少食物的浪費。另食物外送平台應用程式的快速普及，更是戲劇性改變人類的購買行為與用餐習慣；加上近年來個人化營養的需求快速崛起，更進一步帶動健康意識和綠色意識抬頭。

據聯合國統計，40年來世界上營養不良的人數減少了近2億人，改善飲食和現代醫學有助於同期全球平均預期壽命的提高。然而，這些進展給地球帶來沉重的代價，像是生物多樣性的縮小、水土流失和水道污染；而且，每年全球生產的食品中，有約1/3被浪費在供應鏈上。

此外，肥胖和飲食相關的非傳染性疾病，例如第二型糖尿病的病例數正在上升，且呈現年輕化趨勢。世界衞生組織（WHO）估計，不健康的飲食在全球導致約1/5的死亡率，不安全的糧食和營養不良的問題仍威脅著許多人，而且目前約有5億戶小農處在貧困的環境中。

面對各式各樣的威脅，反映整個糧食的生產過程必須有系統性與革命性的變革，而這些改變將創造許多新的投資和就業機會。

● 中國訂立反食品浪費法

全球疫後通脹來襲，物價飆升，內地亦採取行動確保食品供應及糧食安全，並立法規管防止浪費食物。上月底，內地當局通過反食品浪費法並予以施行，誘導或誤導消費者超量點餐者，最高可被罰款1萬元人民幣。反食品浪費法已獲通過，其中包括公務活動用餐不得超過規定標準、可獎勵「光盤行動」消費者、點餐浪費可收廚餘垃圾處理費等。罰款方面，食品生產經營者嚴重浪費，最高罰5萬人民幣；製作發布傳播暴飲暴食影音(大胃王吃播)節目，最高罰10萬人民幣；誘導誤導消費者超量點餐最高罰1萬人民幣。