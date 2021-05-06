超級通脹預警！有交易員押注油價飆升至100美元

在全球正處在大宗商品熱潮之際，石油市場上一些交易員正在為油價達到每桶100美元做準備。

外媒報道，交易員現在持有在3個關鍵月份以每桶100美元購買近2,000萬桶原油的期權，並且在過去的一周中，他們的未平倉合約幾乎大增一倍。

雖然油價升至3位數並不是主流市場的共識，而且期權仍然主要是針對價格飆升可能性的避險工具，但其也提醒人們，愈來愈多人預期油價會繼續上漲。

經紀公司Eagle Commodities在給客戶的一份報告中表示，他們押注油價100美元的期權似乎是當作彩票，因為該些期權「便宜，不太可能賺錢，但假如未來幾個月漲勢席捲市場，這些期權值得擁有。」

執行價為100美元的12月布蘭特原油期權在周一(3日)合共成交了4,600手，超過了該原油的任何其他期權。該批期權價格為每桶原油30美仙，交易總成本約為140萬美元，如果油價上升或達到每桶100美元，其將獲利甚豐。

事實上，作為全球基準的布蘭特原油上一次觸及100美元是在2014年9月。隨着全球經濟逐漸從去年的新冠疫情中復甦，該原油價格今年迄今上漲超過30%，目前在每桶70美元附近交易。

華爾街的許多人都預計，隨着疫苗接種的推進以及出行的增加，原油將在夏季繼續上漲。當中，高盛預期，布蘭特油價第三季度將達到80美元；至於花旗則預計原油需求可能會在夏天創下新紀錄。

雖然大部分的100美元看漲期權集中在今年12月、2022年6月和12月，但市場中還有各種各樣的其他看升期權。外媒引述數據指，未來12個月內持有最多的看升期權是75美元和80美元期權。