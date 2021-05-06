前景向好！科法斯料今年全球經濟增5.1%　上調35行業評級

全球經濟研究機構科法斯集團(COFACE)發布貿易風險報告，由於新冠肺炎蔓延的不確定性依然存在，全球經濟形勢參差不齊，但美國經濟增長強於預期，該行將今年全球經濟增長預測上調了0.5個百分點至5.1%。宏觀經濟前景向好，科法斯同時上調了35個行業的評級，並且只下調了了3個行業的評級。

科法斯認為，經濟將從今年夏天開始加速復甦，屆時美國和歐洲將有足夠多的人口接種疫苗，但提到某些原料的短缺和出口限制，特別是對製造商的供應限制，延遲了疫苗接種的進度。除了美國以外，全球經濟的工業和全球貿易等其他領域很有可能在今年夏天恢復到危機前的水準。

然而，整個歐洲經濟體在其他領域相對滯後，尤其是服務業，特別是那些需要與客戶實際接觸的行業。最後，一些主要的新興經濟體的通膨上升阻礙了其復甦，這迫使各國央行收緊貨幣政策。

美國經濟增長預相期對強勁，經濟政策的差異可能是其中一個原因。該行指出，2020年和2021年初美國對人員流動的限制要比歐元區寬鬆，而且疫苗部署的速度也更快。

美國聯儲局加大了其資產負債表放水的力度，去年其資產購買計劃增至國內生產總值(GDP)的約13%，而歐洲中央銀行(ECB)則為9%。更最重要的是，更大的財政支持力度將使美國經濟更快地恢復到危機前的GDP水準。美國於今年3月通過了總額為1.9萬億美元的新一輪經濟救助計劃，這使得其應對危機的財政刺激總額達到GDP的27%，超過任何其他成熟經濟體的經濟救助規模。科法斯預計，公共財政赤字可能比沒有經濟刺激計劃的情況高出560億美元。該行認為，這一策略的目的是為了給美國經濟帶來「高壓」，即實施擴張性的貨幣和財政政策，鼓勵最不容易就業的人重返工作崗位。

歐元區則不太可能在明年之前恢復到危機前的GDP水平。該行指出，如果在夏季結束前取消主要的人員流動限制，並且逐步停止商業援助措施，這可能導致失業率上升。此外，政府擔保的貸款可能導致企業債務上升，這將會限制企業的投資能力。此外，在2020年實施的主要政府援助措施還未取消，而2020年企業的財務健康狀況明顯惡化，這通常會導致破產數量的上升。

新興經濟體方面受到當前危機的影響將更為持久。該行指出，到2024年新興經濟體的GDP將比沒有新冠疫情危機時低4%。對於成熟經濟體而言，這一差距將僅為1%(而在全球金融危機之後為10%)。

該行稱，由於成熟經濟體的疫苗接種進度更為超前，即使有少數新興經濟體已步入正軌，但美國和歐洲已採購了大部分疫苗，這意味着其他國家能夠獲得的疫苗數量更少。四大疫苗生產地(中國、美國、西歐和印度)實施疫苗出口管制的意願愈來愈強烈。除了這些不確定性因素之外，許多新興經濟體的經濟領域還遭受到了最嚴重的打擊，尤其是旅遊業和交通運輸業。

然而，該行續指，石油和農產品價格的上漲對去年收價格下跌拖累的經濟體來說是個好消息。此外，美國消費前景樂觀，這也為出口注入了強心劑，尤其是消費品生產商的出口。另一方面，美國預算赤字的擴大正鼓勵資本從新興市場流出，因為美國GDP增長前景的上調推高了美國的長期利率，縮小了與新興市場的差距，並降低了後者對金融投資者的吸引力。這導致新興國家的貨幣貶值，土耳其和巴西的貨幣尤為明顯。