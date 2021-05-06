疫情拖累？美國去年生育率跌至百年來最低水平…

新冠肺炎疫情持續肆虐，調查顯示，去年美國初生嬰兒人數降至41年來最低。美國疾病控制及預防中心(CDC)轄下國家衞生統計中心(NationalCenter for Health Statistics)數據顯示，去年美國生育率降至每1,000名育齡婦女平均生育56個孩子，跌至100多年前統計開始以來的最低水平；按年跌4%，年度跌幅為近50年來最大。

報告顯示，美國去年有360萬名嬰兒出生，比2019年少了15萬或4%，連續6年下滑，並創1979年以來最低水平；而2007年生育高峰時新生兒人數曾達到430萬。生育率下跌是多個族裔的共同現象，去年亞裔女性生育率下跌8%，拉美裔下滑3%，非洲裔和白人則均下跌了4%，印第安人或阿拉斯加原住民下跌6%。

不過，CDC並未將初生嬰兒人數減少歸咎於疫情。但專家早前已警告，疫情所造成的焦慮等因素，將衝擊美國的出生率。而在疫情大爆發時期，許多人必需花時間照料生病家人，或被迫失業。

● 出生率下降成全球趨勢

分析指出，隨着女性晚婚和延遲生育，多年以來美國初生嬰兒人數呈現下降趨勢，有關情況在經濟增長放緩時期特別明顯。根據美國非營利統計機構人口資料局(Population Reference Bureau)提供的早期數據指出，1929年美國股市大冧市後，1936年初生嬰兒人數創下史上新低。

事實上，大部分歐洲國家的初生嬰兒人數亦呈下滑情況，例如意大利去年3月成為歐洲首個因疫情封城的國家，其去年12月初生嬰兒人數按年銳減22%。

資料顯示，美國曾經是少數幾個生育率高的發達國家之一。大約12年前，平均每個美國女性生育2.1個孩子。但這一數字一直在下跌，至2019年時已降到1.6左右。美國智庫布魯金斯學會去年便曾刊文指，新冠肺炎疫情可能會導致大規模、持久的生育低谷，疫情使美國陷入了經濟衰退，經濟推理和過去的證據表明，這將導致少生孩子。

● 人口老化經濟增長備受挑戰

日媒早前報道，全球多國在遭受新冠肺炎疫情的衝擊九個月後，去年12月和今年1月的出生率都大幅下跌，反映新冠疫情已拖累人口成長，讓全球經濟的前景面臨嚴峻挑戰。

資料顯示，日本、法國和西班牙等國家的新生兒人數已下滑10至20%，部分地區的減幅甚至更大，顯示生育率普遍下降的速度正在加快。若出生率繼續降低，這些經濟體可能無法維持經濟增長，難以支持社會安全網。

意大利是歐洲最先受到疫情衝擊的地區，去年12月的新生兒人數年比重挫22%；西班牙1月新生兒人數下滑20%，法國減少13%，創該國1975年以來最大跌幅。