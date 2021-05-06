芬蘭航空「飛機餐」在超市上架　體驗飛行「滋味」！

外媒報道，在新冠肺炎疫情衝擊下，芬蘭航空為度過危機，去年10月將機上餐點改裝出發，在超市推出，廣受好評。目前芬蘭航空的「飛機餐」已進一步在外賣平台上架。

事實上，今次疫情影響全球旅遊業，航空業首當其衝，在多數航空業面臨大量裁員，出售飛機，以及依靠補助度過難關的同時，有不少航空業者發揮創意，在地面重建飛行經驗，創造商機。其中，長榮航空推出「類出國」專案航班，泰航的地面機艙餐廳，以及新加坡航空的A380餐廳等，都吸引了許多想要旅行的民眾前往體驗。

有別於這些把民眾帶到機場體驗「類旅行」的模式，芬蘭航空順應疫情下隨時都可能宣布封城，乾脆把「飛行的滋味」送進民眾住家附近的超市，現在還可以直接送到家。

芬蘭航空去年推出以商務艙餐點為基底的「地面套餐」，在機場Vantaa的超市試賣。該產品為融合芬蘭風味與傳統日本料理元素的手作餐點，一推出就大受芬蘭消費者歡迎；還舉辦了快閃餐廳的活動，讓消費者透過在地面享用飛機餐，重溫乘搭飛機旅行的樂趣。由於地面套餐的推出吸引許多新的顧客，芬蘭航空將餐點在外賣平台上架，服務更多消費者。

芬蘭航空今年1月的載客量比去年同期減少了92%，但根據目前疫苗注射的狀況，芬航預計在夏天重開60條航線。芬蘭航空空廚的副總裁Marika Nieminen表示，當初為了讓公司在疫情衝擊下可以繼續營運、員工不會失業，想出這個辦法，想不到卻成了空廚的穩定業務，往後將會繼續經營地面餐點，研發更多產品。