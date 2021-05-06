【高盛推介】國藥回吐 留意新上市長期購證
2021年05月06日 11:33
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高盛(亞洲)有限責任公司： 國藥控股日前受世衞報告消息利好急升至1年高位，周四(6日)早段則大幅回吐，低開約1.6%後跌幅擴大，低見21.85港元，為半個月低位。
世衞代表日前表示，將於本周末前發布對國藥及科興新冠肺炎疫苗的緊急使用列表評估。此外，中國駐阿根廷大使館日前發布消息，指中國駐阿根廷大使鄒肖力與阿根廷衞生部長維佐蒂、阿根廷總統顧問尼科裡妮等代表，與國藥及阿根廷製藥企業負責人舉行會議。並且國藥與阿根廷相關企業達成共識，於阿根廷國內合作生產國藥新冠疫苗。
觀察個股輪證資金流向，可見近期資金轉傾向部署認購證，過去3個交易日共錄得約130萬元資金流入。
投資者如看好，可留意屬長期的新上市國藥購證(24483)，行使價30元，2021年11月24日到期，實際槓桿4.7倍，新上市、長期。
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