首季香港豪宅跌價3.1%全球排42位　深圳稱冠

萊坊《全球城市豪宅指數》顯示，首季指數錄得4.6%的增長，為2017年第4季以來錄得最強勁的增長。豪宅樓價排名中，深圳、上海及廣州位列三甲，香港則排名第42位。

首季，香港豪宅樓價按年跌3.1%，按季則升1.4%，排名只較倫敦、杜拜、巴黎及紐約高。期內，深圳為豪宅樓價漲幅最強勁的城市，按年升19%；上海排名第2位，升16.3%；廣州漲16.2%排名第3位。

指數中，11個城市錄得雙位數的增長，較一年前只有一個城市多。

而截至首季，67%的城市樓價年均持平或錄得增長。

萊坊董事及大中華區研究及諮詢部主管王兆麒表示，香港豪宅市場氣氛正在轉向。儘管在過去12個月香港豪宅樓價錄得負增長，但樓價下跌的情況僅集中在2020年的上半年，在最近一個季度，豪宅樓價已反跌為升。隨着疫苗接種計劃大規模推出，而豪宅市場不受失業率及購買力因素影響，有信心香港豪宅樓價會繼續反彈。

至於內地豪宅市場，王認為深圳、上海和廣州都在排名榜的首三位，主要是由於內地城市的樓價本身較低。雖然去年首季新冠肺炎病毒影響豪宅樓價，但由於買家的需求強勁，而樓價已經在去年第2季反彈。另外，北京則受限競房政策影響了其樓價升幅，但仍然錄得6.4%的按年增長。