【產經直播】北水撐唔起港股？
2021年05月06日 11:53
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內地股市假期後復市兼北水回歸，不過港股周四(5日)高開後急速回順，半日僅升48點。即使有北水仍撐唔起，唔通港股已弱到虛不受補？「五窮月」應該點部署？
中資科網龍頭繼續消息多多，當中小米(01810)首季歐洲手機市佔率贏蘋果公司(Apple Inc.)，股價又展新升浪？另外，有傳騰訊控股(00700)與美國監管機構磋商，以維持對遊戲開發商，包括Riot Games以及Epic Games投資，消息指兩家公司均未有與騰訊共享玩家數據，消息短線利淡股份？
美國上周原油庫存跌幅較預期大；但市場憂慮多個國家的新冠肺炎疫情惡化，國際油價隔晚個別發展，不過，在經濟復甦概念支持下，國際油價近日已升至近1個月高位，再上升空間有幾多？
另外，市場焦點還有新冠疫苗股，美國放棄新冠疫苗知識產權專利，拖累板塊急挫，應唔應該趁低撈貨？相反啤酒股做好，百威亞太(01876)首季轉虧為盈，賺2.33億美元，勝市場預期，而在啤酒股亦即將踏入旺季，股價現水平仲追唔追得過？
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