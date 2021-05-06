【產經直播】北水撐唔起港股？

內地股市假期後復市兼北水回歸，不過港股周四(5日)高開後急速回順，半日僅升48點。即使有北水仍撐唔起，唔通港股已弱到虛不受補？「五窮月」應該點部署？

美國上周原油庫存跌幅較預期大；但市場憂慮多個國家的新冠肺炎疫情惡化，國際油價隔晚個別發展，不過，在經濟復甦概念支持下，國際油價近日已升至近1個月高位，再上升空間有幾多？

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