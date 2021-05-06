內地「國進民退」動真格！近3年90家民企A股變國企…

內媒引述統計顯示，近4年A股上市公司遭受一番「大輪迴」，高達491家公司控制權發生變更，平均每3天就有1家上市公司「易主」，且呈現出逐年增長的態勢。其中，國資是最主要的買方，前年更高達6成易主公司的老闆換成國資。

數據顯示，中國國有資本瘋狂掃貨A股上市公司股權，主要是地方國資，控制權易主成國資的統計(已完成過戶)，2018年有16家、2019年34家從民企業變國企，而2019年更佔當年民企易手數量的6成，2020年有40家，佔易手民企的51.95%。

國資不止在本地掃貨，還四處出擊，廣東、山東、浙江、江西的國資跨出省份，全國大獵公司。國資獵貨手段，有協議股權轉讓、大宗交易，也有一部分是從二級市場收購，這些國資在取得控制權後，就會透過協議轉讓及表決權委託的形式，公司控制權轉移到各地政府手上。這些上市公司控制人易主給國資，幾乎都是大股東「甩賣」資產，而國資「撿漏」成為老闆。

亦有分析指，此現象其中一個背景，乃2018年內地IPO審核從嚴，逼得民企只能四處融資或引進新的資金，產生「國資紓困潮」，一堆民營公司「被易手」成國資公司。2019年以來，不止融資更嚴，且經濟下行壓力加大，民企流動性危機加劇，致使控制權易手數量再創新高。