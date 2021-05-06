【高盛推介】友邦高位回落後整固 資金兩邊部署
2021年05月06日 12:19
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高盛(亞洲)有限責任公司：友邦保險在近期高位回落後整固，周三(5日)跌約0.9%，周四(6日)早段則見反彈，高開約0.9%後升幅略擴大，高見98.9港元。
友邦將於下周五(14日)公布今年首季業績，市場預期期內新業務價值介乎9.672億至10.08億美元，按年升15至19.9%。券商普遍給予「買入」等看好評級，目標價最高130元。
觀察個股輪證資金流向，可見資金兩邊部署。當中認購證牛證於周三錄得約220萬元資金流入。牛證則於過去4個交易日皆錄得資金流入，當中周三有約50萬元，並見資金集中在90至94元收回區域的產品。淡倉方面，則見周三認沽證獲資金轉向流入。
投資者如看好，認購證方面的長期選擇可留意市場上換股比率50兌1、6個月期以上產品中，槓桿最高的低面值友邦購證(24510)。貼價選擇可留意價外幅度約7%，年期約6個月的高槓桿友邦購證(28938)。牛證方面的近牛選擇可留意友邦牛證(65043)。遠牛選擇可留意友邦牛證(63791)。
友邦購證24510，行使價111.48元，2021年12月17日到期，實際槓桿7.5倍，長期、低面值、市場上50兌1、6個月期以上產品中，槓桿最高。
友邦購證28938，行使價105.1元，2021年10月19日到期，實際槓桿8.6倍，貼價、高槓桿。
友邦牛證65043，收回價93元，行使價92.4元，換股比率100，槓桿比率16.2倍，相近收回價近牛中槓桿最高。
友邦牛證63791，收回價88.8元，行使價87.8元，換股比率100，槓桿比率9.7倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。
友邦沽證24016，行使價93.83元，2021年12月17日到期，實際槓桿4.8倍，貼價、低街貨。
友邦沽證22043，行使價80.83元，2021年12月15日到期，實際槓桿7.6倍，價外、高槓桿。
友邦熊證68359，收回價110元，行使價111元，換股比率100，槓桿比率7.0倍，近12元收回距離熊證。
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